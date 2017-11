El “tope” de las tarimas en Cienfuegos

Ante el anuncio del tope de precios de los productos agrícolas en Cienfuegos, era predecible la retirada masiva de los carretilleros, vendedores ambulantes y otros gestores, en desafío al acuerdo del Consejo de la Administración Provincial. Al inicio de la semana, no solo los espacios regularmente ocupados por los trabajadores por cuenta propia estaban deshabitados; en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), placitas y puntos de venta, tampoco se apreció el respaldo esperado.

Cienfuegueros:

“Yo vivo en Pastorita hace un montón de tiempo. La única placita medio surtida es esta y casi no le traen nada. Estamos muy de acuerdo con las rebajas de precios, pero ¿dónde están los productos?”

“Los llamados mercados de oferta y demanda prácticamente han desaparecido los productos de las tarimas, salvo raras excepciones. Los carretilleros se han esfumado como por arte de magia. Si le sumamos que un grupo de mercados estatales están en reparación y el desabastecimiento de otros, entonces se apreciará cómo la carencia de productos se ha incrementado”.

“Al enterarme de la noticia siento que me quitan un peso de encima , una sensación de alivio, pues si esta medida se implementa bien, el pueblo trabajador cubano, el que sufre los cambios y transformaciones (…) verá cómo puede llevar más alimentos a la mesa para que su familia tenga lo mínimo indispensable para sobrevivir”.

¿Qué medidas se adoptaron antes de implementar el tope de precios?

Jacinto Millán Enríquez, subdelegado de comercialización de la Delegación Provincial de la Agricultura:

“Para nadie es un secreto que nosotros tenemos la producción agrícola en este minuto deprimida, a partir de las afectaciones del huracán Irma y posteriormente por las intensas lluvias. La Agricultura trabaja para distribuir 30 libras de alimentos para cada cienfueguero todos los meses. Eso son 5 mil 500 toneladas (t) y te digo que nosotros no vamos a conseguir este mes ponerle a los mercados las 30 libras por persona que llevan”.

Yankiet Echevarría Castellanos, director de la Empresa de Acopio:

“Tenemos dos nuevas estrategias comerciales: se ha dispuesto de un fondo en efectivo para pagarle directamente al productor en las naves de Acopio, eso es semejante a la red que de forma paralela a la nuestra se había establecido con los carretilleros. Existe también un fondo fijo de 100 mil pesos para pagos en menos de siete días a quienes entren fuera de lo contratado, lo cual era antes una desventaja”.

Jacinto Millán Enríquez:

“La provincia tiene 72 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), con más de 15 mil productores asociados. Ellos no pueden vender a otros destinos hasta que no cumplan su contrato. Hoy les estamos diciendo que el contrato es todo cuanto produzcan. El Estado se lo va a comprar todo”.

¿Cuál es la situación real de los mercados, placitas y puntos de venta?

Inés Reyes Hernández, administradora del MAE de Reina:

“Los productos más estables en los últimos días han sido yuca y boniato. Además, hemos tenido arroz, harina integral, frijoles negros y colorados, chícharo; ninguna hortaliza ni frutas. No hay col, no hay ají, no hay pepino, no hay acelga, no hay lechuga, no hay tomate…”.

Juan Carlos Acosta Alonso, administrador del Punto de venta 32, del MAE de Pastorita:

“La distribución está floja y tengo malanga y chopo nada más; ahora me entró frutabomba, naranja agria y cebollino. Nos abastece el municipio de Palmira, una vez a la semana si acaso. Pero ustedes saben cómo es la gente, no ven carretilleros, no ven nada por ahí y aquí no han traído nada”.

Rafael López Mederos, administrador del MAE de La Calzada:

“Hoy no tenemos productos, llegaron en un momento en que no ha habido nada, pero esta mañana había yuca, boniato, frutabomba, y se acabó. Es que somos muchos mercados en Cienfuegos”.

Durante los próximos días, ¿qué pudiera ocurrir?

Lucía García, vecina de Pueblo Griffo:

“Esperamos se cumpla la medida y si en los mercados de oferta y demanda intentan boicotearla, caiga sobre esos ‘chupabolsillos’ el peso de la Ley, una fuerte, porque especular con alimentos en medio de la difícil e insostenible situación que vive el país, constituye un delito grave”.

Roberto Rodríguez González, subdelegado provincial de la Agricultura:

“Quienes desvirtúen las medidas tomadas en beneficio del pueblo serán sancionados. El Estado tiene sus mecanismos de regulación ante situaciones excepcionales. El proceso de recuperación es progresivo y nos mantenemos con la meta de que los municipios logren su autoabastecimiento y puedan darle las 30 libras establecidas a cada cienfueguero.

Carretillero:

“La medida es buena, aunque el campesino tiene que bajar las tarifas para nosotros poder ofertar la mercancía acorde con los precios topados. Se pueden tener ganancias si los productores nos venden barato, pero sí creo que los carretilleros regresaremos a las calles”.