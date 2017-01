El difícil aterrizaje de la comida en Cienfuegos

En 2016 la Agricultura fue una constante en la agenda pública en esta provincia del centro sur de Cuba. La inconformidad de los cienfuegueros con los altos precios de los productos —especialmente aquellos establecidos por gestores privados— y el desabastecimiento en los mercados estatales, marcaron las grietas de ese sector en el territorio. Casi al finalizar el año, tal parece que la comida no quiere aterrizar en el plato.

LA AGRICULTURA EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA

Periódico 5 de Septiembre. 19 de febrero, páginas 4 y 5: “En un término de tres o cuatro meses se empezará a ver un grupo de productos (en los MAE), como resultado de su siembra emergente.

“Consideramos que los precios del MAE no son malos, y un aumento de producción debe hacer disminuir los precios en los demás actores de la comercialización que están fuera de nuestro sistema, porque tendremos abastecimientos en los nuestros y entonces deberán bajar si quieren vender”. Yoan Sarduy Alonso, delegado de la Agricultura en Cienfuegos.

Periódico 5 de Septiembre. 23 de septiembre, página 2: (En el Pleno del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos) “se censuró la escasa presencia de surtidos agrícolas en la red estatal de agromercados y otros puntos destinados a la venta directa a la población”.

No es solo que haya más comida, sino que también se vea

Periódico 5 de Septiembre. 28 de octubre, página 2: “Los programas de siembra se sobrecumplen, las entregas del encargo estatal, así como las exportaciones fundamentales. Solo algunos renglones, escasos, por cierto, no llegan a las cifras que sobrepasan el ciento por ciento. Sin embargo, todavía los productos son inaccesibles y los precios permanecen altos, algunos inalcanzables”. Comisiones de trabajo de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Comisión de producción, distribución y comercialización de alimentos.

ORGANOPÓNICOS

“La provincia tiene 737 unidades de organoponía, en diferentes modelos: parcelas, organopónicos, huertos intensivos…”. Yoan Sarduy.

¿Ustedes fijan los precios por oferta y demanda?

“El Consejo de Administración Provincial fija los precios por los que podemos vender. Es sobre la base de la oferta y demanda, pero nunca igual a la de los mercados de este tipo”. Frank Abreu Arbolay, administrador del organopónico de La Esperanza.

“La Resolución 157 es la que topa los precios, eso incluye a los organopónicos. Por ejemplo, en estos momentos está establecido que el tomate se venda a 4,20 pesos la libra (lb) y ellos están obligados a venderlo así, sea cual sea su modelo de gestión, de lo contrario, están violando lo establecido, y para eso hay inspectores”. Yoan Sarduy.

¿Cómo gestionan la compra de las semillas?

“Cuando yo comencé, la libra de semilla de lechuga estaba a 6 pesos, ahora a 115. La de tomate vale más de 800 pesos, la de pepino vale más de 600. Eso hace que se encarezcan los productos.

“No podemos decir que siempre están las semillas. Este mismo año no ha entrado remolacha. La zanahoria ha estado bastante estable”. Frank Abreu.

“Este año las semillas han estado bastante estable. Lo que más ha faltado es la zanahoria. Se ha mantenido bien la remolacha”. Nelson Yuliesky Rodríguez Soto, administrador del organopónico del T15.

¿Afectan los moluscos a los organopónicos?

Los moluscos, al ser herbívoros, han sido considerados plagas en los cultivos. En Cuba, desde hace muchos años, por ejemplo, el boniato viene afectado por esos orificios que provocan las babosas. Algunos productores tratan de enmascarar el asunto, pues si el mazo de lechuga tiene ocho hojas, ellos quitan las que tienen orificios y te venden el resto por el mismo precio. Igual ocurre con la acelga y la remolacha. Hay una merma por rendimiento, pero también económico. Dr. Leonides Castellanos González, académico del Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible de la Universidad de Cienfuegos.

“Aquí los cultivos están contaminados con bastantes moluscos. Estos se comen las semillas de las plantas, y cuando estas crecen, sucede lo mismo. Por lo menos un 30 por ciento de las producciones se pierden”. Nelson Yuliesky Rodríguez.

“Lo que más nos afecta es el caracol”. Frank Abreu.

“Ni moluscos ni plagas tienen una implicación determinante en la producción; son cosas puntuales que pasan, pero no es nada que constituya un peso en los resultados productivos”. Yoan Sarduy.

“Existen seis especies de moluscos que atacan hoy a los organopónicos, dos de ellos son babosas y cuatro especies de caracoles. Por ejemplo, en la remolacha las pérdidas por metro cuadrado son de 1,15 a 8,46 kg, lo que representa 53,94 pesos. En el caso de la lechuga, se pierden de 1,78 a 6,05 kg por metro cuadrado, equivalente a 32,83 pesos”. (*) Informe de investigación de la doctorante Maité Nodarse Castillo, de la Universidad de Cienfuegos.

ASEGURAMIENTOS

“Este ha sido un año de oportunidades para la Agricultura, donde el nivel de inversiones ha crecido considerablemente en comparación con otros años (…) La Agricultura no se puede esconder tras el velo de que han faltado recursos.

“No han existido afectaciones con los combustibles, sí hubo tensiones en algún momento con la energía, la gasolina, pero no ha sido un año de problemática con esos recursos”. Yoan Sarduy.

“Hubo reducción del combustible de un 20 por ciento, lo suplimos con tracción animal”. Yasnoli Alfredo González Jiménez, jefe de Producción de la UEB Juraguá.

“No decimos que no hayamos tenido problemas con el combustible. Sí hubo una reducción, pero eso no ha afectado a la empresa, porque en julio y agosto, nosotros lo optimizamos y entramos a trabajar en septiembre sin dificultad. El combustible a nosotros nos entró alrededor del 80 por ciento”. Raudel Rubio Rodríguez, director de la Empresa Agropecuaria Horquita.

“Hoy Acopio está deprimido en las balanzas de mil kilogramos, esas que irían sobre el camión o a completar el punto de compra”. Águedo Rafael Rodríguez Cosme, director de la Empresa Provincial de Acopio en Cienfuegos.

(A principios de año hubo retrasos en el montaje de las máquinas de riego). “Se debió a la situación con la maquinaria pesada, específicamente con los buldócer, con los que se remueve todo y solo tenemos dos en toda la provincia, y para el montaje de las máquinas hay que buldocear”. Yoan Sarduy.

ACOPIO

“Acopio, de no tener base y depender de la prestación de servicios externos, ya este año tiene catorce camiones y deben recibir otros equipos. Ha triplicado las ventas en comparación con años anteriores”. Yoan Sarduy.

“Contamos con quince camiones, aunque no podemos decir que es el transporte que necesitamos. Acopio para mantener un abastecimiento estable y cumplir con todo el programa de envíos a La Habana, requiere 32 equipos”. Águedo Rafael Rodríguez.

“Acopio solo participa en el 30 por ciento de la estructura de las ventas. La meta es que participe en mayor medida: mientras más puntos estatales, más producción le llegará al pueblo con precios topados”. Yoan Sarduy.

“Si usted quiere satisfacer demanda, facilito, auméntele el precio (…) cuando se ponen precios asequibles, la población demanda más.

“Considero que en la provincia ha habido un aumento de la producción y al bajar los precios de los MAE existe un aumento en la adquisición del producto. La población puede decir que los precios están caros, lo que pasa es que las personas miden el efecto de estos de acuerdo con su poder adquisitivo.

“Es verdad, la permanencia en los mercados no es la necesaria”. Águedo Rafael Rodríguez.

COMERCIALIZACIÓN

“Las ventas en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) se han multiplicado.

“Los mercados que venden mucho y son excepcionalmente buenos es por el material humano que allí labora. Hay mercados que siempre están abastecidos. Las ventas tienen mucho que ver con la capacidad de gestión”. Yoan Sarduy.

“Tenemos hortalizas para abastecer a Cienfuegos y a todos los municipios. Hoy estamos vendiendo el mazo de hortalizas a peso en Cienfuegos, que no lo asumen los mercados. Tenemos rábano, acelga, lechuga, col de dos tipos, berenjena, tomate.

“Nosotros la semana pasada teníamos aquí más de 5 mil quintales diarios de boniato. Estamos pidiendo que se comercialice el tomate grande. Plátano no ha faltado nunca en ese mercado (Séptimo Congreso), producido por Horquita.

“Diariamente, los camiones nuestros regresan cargados de hortalizas. Eso lo sabe todo el mundo. De 100 cajas, están vendiendo 15 o 20. Esas producciones las pierde la empresa. Ahora, nosotros estamos para producir, no para administrar los mercados. Quien debe cuestionar si lo recibe o no, es otro”. Raudel Rubio.

“Llevo cinco años aquí y este ha sido el más malo. Regularmente tengo siete u ocho productos, no más”. Luis Miguel Abreu, dependiente del punto de venta La Chirimoya.

“Juraguá no cumple con nosotros, debe entrar dos veces a la semana, y lo hace solo una vez o se pasan diez días y no vienen. Sin embargo, asiste a la feria de la Calzada con sus camiones llenos, hasta tres camiones trae”. Rafael López Mederos, administrador del MAE La Calzada.

“Las frutas están perdidas, lo único que ha entrado ha sido frutabomba. No hay abastecimientos, ni malanga ni guagüí. No tenemos productos frescos ni nada bueno. Este mes, por ejemplo, ha entrado muy poco, yo no sé desde cuándo no recibimos un pepino”. Norey Hernández Sánchez, dependienta del MAE La Calzada.

“Esto ha ido para atrás. Está en barranca y loma abajo. Horquita viene con yerba nada más. ¡Tú sabes lo que es venir de Horquita aquí a traer col china! ¿Dónde está el resto de las hortalizas? El boniato lo traen picado. No entra ni guayaba ni níspero; el mango que vendimos este año fue poco. Es cierto, tres veces a la semana viene a abastecernos, pero vienen con yerba. Hemos guapeado para que entren otras provincias: el plátano de Ciego y la cebolla de Banao, porque Cienfuegos no tiene abastecimientos, está en cero, ¡cero!”. Romel Medina Pérez, administrador del MAE Séptimo Congreso.

“Durante el mes de diciembre hemos recibido 145,04 quintales en frutas, viandas, hortalizas y granos de las formas productivas, mientras de Acopio: 617,57 quintales. Eso parece mucho, pero en realidad no satisface ni la mitad de la necesidad de los consumidores. Le estoy dando 3,8 libras a cada habitante, cuando están estipuladas 23,1 lb.

“La calidad de los productos agrícolas que entran a nuestras placitas es entre comillas. Aquí dicen que es de primera, pero en realidad no lo es, si vamos a las normas técnicas”. Santiago Díaz Cortés, administrador del MAE Buenavista.

“Nosotros vendemos lo que mandan de Buenavista, no siempre tenemos lo mejor. Por ejemplo, la papa ni la vimos. Hoy solo tenemos tomate, boniato medio picado y plátano burro. La población se queja de las ofertas, pero yo no puedo inventar la mercancía”. Dependiente del punto de venta en La Esperanza.

“Esta semana entró un poco de tomate. Hace tiempo que no vemos vianda, hortalizas, frutas. Hoy solo tenemos granos y unos cocos”. Robeisy Rivero Dayron, dependiente del punto de venta El Pepino, en Tulipán.

Precios de productos agropecuarios en diciembre de 2016

Producción de leche

Fueron consultadas para este reportaje más de 20 fuentes activas del sector agrícola, en visitas a mercados estatales, organopónicos, puntos de oferta-demanda y a los polos productivos Juraguá y Horquita. Además, se consultaron 16 trabajos periodísticos publicados por 5 de Septiembre en 2016, relacionados con el tema.

*Valores máximos observados para poblaciones muy altas, entre 15 y 20 moluscos por metro cuadrado.