COVID-19: Bitácora de Cienfuegos, 8 de enero

Del domingo a la fecha se reportan en la provincia de Cienfuegos, 560 nuevos casos de COVID-19, y 571 desde el primer día del año. Tres contagios por la variante Ómicron resultaron secuenciados en el IPK hasta la fecha. Al cierre del 7 de enero se diagnosticaron en el país 2 mil 174 nuevos casos de contagiados con el SARS-CoV-2, y se lamenta un fallecido de Sancti Spíritus; 129 de ellos son de Cienfuegos (124 autóctonos y 5 importados).

Datos del día:

Los importados proceden de Italia y EE.UU., distribuidos por municipios de la siguiente forma:

⦁ Cienfuegos: 48 casos (44 autóctonos de las áreas: I/ 9, II /13, III/3, IV /5, V/ 8, VI/2, VII/2, VIII/ 2; y 4 importados (de las áreas II/3 y VII/1)

⦁ Lajas: 24 casos autóctonos

⦁ Cumanayagua: 6 casos autóctonos

⦁ Cruces: 8 casos autóctonos

⦁ Rodas: 4 casos autóctonos

⦁ Aguada: 2 casos autóctonos

⦁ Abreus: 18 casos autóctonos

⦁ Palmira: 19 de ellos 18 autóctonos y 1 importado

De los 510 activos (89 ingresados en instituciones, el resto en los hogares con supervisión de la Atención Primaria:

90 en edades pediátricas, 6 menores de un año, 6 gestantes, una puérpera.

Se reportan 2 graves, No se informan críticos, ni fallecidos.

Se mantienen activos 210 controles de foco de casos confirmados: 144 del municipio Cienfuegos, 11 de Cumanayagua, 13 de Lajas, 13 Cruces, 8 Rodas, Palmira 5, Abreus 12 y Aguada 4.

CONTROL SANITARIO INTERNACIONAL. VIGILANCIA DE VIAJEROS.

Viajeros recibidos después del 15/11/2021: 5 mil 741.

Viajeros que se encuentran en vigilancia en los últimos 15 días: mil 815

Vigilancia en MINTUR:

⦁ Casas de renta (189): Extranjeros 167 y cubanos 22 (de estos 7 estudiantes, 4 colombianos y 3 Angolanos).

⦁ Hoteles: Faro Luna (27) Rancho Luna (82), La Unión (3), San Carlos (3), Yaguanabo (2).

⦁ Casas de familias: (0).

⦁ Marina Marlín: una embarcación atracada en el muelle, el resto en travesía:

Esta semana se han producido en el mundo récords de positivos a la COVID-19 por la aparición de la variante Ómicron, muy contagiosa y sobre la que los científicos y la Organización Mundial de la Salud se muestran cautelosos de emitir un dictamen, a la espera del comportamiento del virus. Cuba, y Cienfuegos en particular, no escapan de esta situación pandémica que vivimos, y se activa el Sistema de Salud, que no duerme, y la sociedad toda, con más experiencia en el manejo de las crisis sanitarias.

El 2022 comenzó con una puntualización del Grupo Temporal Provincial de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, que a través de vídeo conferencia interactuó con los municipios y las autoridades del Partido, Gobierno y Salud pasaron revista a temas, desde el manejo de los estudios de foco hasta el funcionamiento económico y social, con énfasis en la protección y la vacunación, pilares del control de la epidemia en medio de este repunte de contagios.

Desde el primer reporte de casos acá, con el diagnóstico del primer caso, el 24 de marzo de 2020, una turista alemana procedente de Croacia se acumulan en la provincia 62 mil 826 casos de COVID-19, tras analizar más de 200 mil exámenes de PCR; resultan recuperados 61 mil 769 y se lamenta el fallecimiento de 380. Los datos ilustran cómo se ha desarrollado el control de esta epidemia, generada por un virus letal y contagioso, que ha removido las columnas de hasta el más potente y robusto sistema de salud en el mundo desarrollado.

Cienfuegos muestra en su último parte llegado desde el departamento de Vigilancia de la Dirección de Salud, una tasa de incidencia de los últimos 15 días, de 88,2 por 100 mil habitantes, y se mantienen activos 283 casos, al tiempo que no se reportan graves, críticos ni fallecidos.

Ocuparon las planas, sitios web e informativos de la prensa cubana esta semana, las modificaciones de las medidas del Control Sanitario Internacional; y se suspenden las actividades masivas, solo se permitirán las de pequeño formato. El curso escolar continúa y el resto de los procesos docentes presenciales; cualquier cambio en las restricciones será informado de manera oportuna.

Para no «cerrar», y continuar adelante los propósitos económicos, es preciso protegernos y proteger, desde lo individual hasta lo institucional, completar la vavunación de refuerzo que le corresponde a quienes terminaron su esquema con más de tres meses transcurridos. A un 43,3 por ciento se comporta la inmunización con Soberana 01 (refuerzo) en el municipio de Cienfuegos, y que comenzará a partir del día 10 en el resto de los territorios; para finales de enero se pretende tener vacunada con refuerzo a toda la población cubana que lo requiera.

Al 97,6 del universo previsto se comporta la vacunación con esquema completo en la provincia, que ha resultado un «polígono de pruebas» de la ciencia y la investigación en ensayos clínicos y cobertura inmunológica, un privilegio. De nosotros depende, Cienfuegos precisa de su gente para trabajar, vivir y crecer.