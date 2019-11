Cambio de hornillas de inducción en Cienfuegos: más calidad y más ahorro

Desde hace algunas fechas se habla de manera insistente entre los cienfuegueros sobre un eventual cambio de hornillas de resistencia por las de inducción, aunque en muchos casos los comentarios llevan el aderezo de un componente de fabulación popular, aquel que cada quien acomoda a sus necesidades.

Tales comentarios parten de la práctica iniciada en Cuba con la Revolución Energética en Cuba, un cambio radical en la concepción de la política de ahorro en el país, para lo cual es preciso remontarse hasta el 2005, año en el que comenzaron las acciones para dotar de mejores condiciones al Sistema Electroenergético Nacional, al tiempo que se renovaban los viejos equipos electrodomésticos y bombillos incandescentes por otros más eficientes.

Ha transcurrido el tiempo y en estos casi tres lustros desde entonces, muchos otros pasos dio el país para que la población siga contando con mejores condiciones, tanto para la cocción de alimentos como para otras actividades vitales en los hogares. Entre los más recientes estuvo la venta del llamado módulo de inducción, compuesto por hornilla de cubierta cerámica y utensilios de cocción con fondo ferromagnético, exclusivos para este tipo de cocinas.

Ha correspondido a la Empresa de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar (ESTPH), asumir una parte sustancial de ese destacado accionar y ahora, en el actual noviembre asumirán otra parte importante.

Del run run a la certeza

En busca de detalles sobre cuánto hay de certeza del cambio y sus peculiaridades, acudimos a la ESTPH de Cienfuegos. Allí, con la información precisa, nos recibe Fermín Rojas Álvarez, jefe provincial del Programa de Ahorro de Energía (PAE).

¿Cómo se desarrollará el proceso y en qué se sustenta?

“Todo parte de la Instrucción número 4 del viceministro primero del Ministerio de Comercio Interior, que establece que a partir de ahora las hornillas de inducción se comercializarán en los talleres del programa y no en la red de mercados.

“El proceso iniciará en este propio mes de noviembre, aunque no hay definida una fecha específica, a partir de que se están recibiendo parte de los módulos y se atienden también otros trámites puramente económicos”.

¿Prioridades?

“En una parte inicial se van a atender, única y exclusivamente, a los casos de baja solvencia económica y asistenciados y luego paulatinamente los asentamientos del Plan Turquino. Una vez que se concluya esa reposición en toda la provincia, es que se va a implementar, según la relación de equipos pendientes en los talleres.

“Quiero dejar bien claro que no es llegar y anotarse al taller”, enfatiza el funcionario y agrega que “para tener el servicio, los interesados deben presentarse en el taller con su hornilla de espiral (las primeras que se entregaron por el PAE) y si esta no tiene solución porque no se cuenta con la resistencia, pasa a un registro de pendientes en el que se asientan todos los datos (carné de identidad mediante).

Desapolillando archivos: El tránsito hacia las cocinas de inducción

“Una vez que se haga masivo el proceso, se establecerá comunicación telefónica con los clientes que dispongan de ese servicio, ya sea fijo o por móvil, en tanto los demás deben pasar por el taller de que se trate para mantenerse al tanto.

“No va a ser una venta directa, porque en los talleres no comercializamos, sino que prestamos servicios. El módulo se entregará al cliente con su debido respaldo de garantía y se le recoge la cocina de espiral y se le entrega la de inducción; es un proceso de sustitución”.

¿Existen condiciones en los talleres de Cienfuegos para asumir este reto?

“Todo el personal está capacitado y existe disponibilidad de esos medios en el país. Hay una una cantidad significativa asignada para la provincia de Cienfuegos y se irán entregando según las necesidades que se vayan reportando.

“Nos encontramos inmersos en el proceso de organización, se emiten los listados de precios al Grupo Empresarial para que por su conducto lleguen a los Consejos de la Administración Municipales (CAM), en los que establecerán prioridades de los casos de baja solvencia económica y asistenciados.

“El módulo se comercializará a 455 pesos (CUP) y no incluye la cafetera, que por desperfectos evidenciados en la vez anterior se decidió retirarla.

“También serán atendidos los casos de aquellas personas que adquirieron hornillas de inducción en las primeras ventas y hoy presentan problemas”.

Otro nuevo paso en aras de dotarnos de equipos de cocción de alimentos mucho más eficientes y también contribuir al ahorro energético.