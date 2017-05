Béisbol Sub 23 Cienfuegos: Bueno el nocaut sobre Villa Clara

En nada se pareció este segundo choque al primero escenificado por las novenas de Villa Clara y Cienfuegos en el cierre de la IV Serie Nacional de Béisbol Sub 23. Y no solo porque en el cambio de vencedores, pues ahora fueron los verdinegros; sino por cómo lo hicieron: con nocaut de 12 carreras por dos en ocho capítulos, con cuadrangular y varios extrabases incluidos.

Adrián Bueno subió al montículo por los pupilos de Alaín Álvarez y aunque no fue una de sus salidas más organizadas, estuvo con posibilidades de concretar el no hit no run hasta el séptimo, cuando pifiaron sus compañeros a la defensa, con dos outs, permitiendo la entrada de la primera raya sucia a su cuenta. La segunda, también sucia, llegó con el inevitable indiscutible que le siguió a tal desenlace, que no impidió al diestro arribar a su séptimo éxito de la campaña.

Los villaclareños, en cambio, necesitaron cinco lanzadores para completar las ocho entradas, archivando quince conexiones en contra, siendo Orlando Santos y Daniel Pérez los máximos remolcadores, con tres cada uno. El jonrón fue del máscara Richel López, en el séptimo, con Orlando Roa en circulación.

El denominador común entre el duelo anterior y este fueron, otra vez, los hombres dejados en las almohadillas por los sureños: 18 ahora. Si bien la mayoría de ellos responden al descontrol de los lanzadores contrarios (once boletos y tres pelotazos), la oportunidad sigue siendo el pendiente, aun cuando este martes no se echó a ver.

De esta forma los jóvenes Elefantes llegan a 24 victorias, con catorce derrotas, a un punto del líder Villa Clara. Sin embargo, continúan en situación incómoda pues Matanzas hizo la remontada para superar a Mayabeque 8×6, y persiste el abrazo entre rojos y verdes en el segundo escaño. La mejor opción para los nuestros sigue siendo ganarle los dos restantes desafíos a los anaranjados, pues esperar por la hombradía de los mayabequenses no está dando muchos resultados.