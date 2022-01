¡ADELANTE…! Génesis de un semanario local

Por José Manuel del Sol Morell*

Con el advenimiento de la República mediatizada, el 20 de mayo de 1902, las manifestaciones de la cultura norteamericana en la Isla se diversificaron y extendieron. Su influencia se hizo manifiesta, principalmente, en el sector de la burguesía y la clase media; a pesar de su repercusión en la sociedad cubana.

Con la penetración cultural norteamericana se reconfiguran y expanden las publicaciones periódicas. Las novedosas técnicas y la libertad de prensa garantizada por el Artículo 25 de la Constitución de 1901, que respalda la teoría informativa liberal, regida por principios de libertad de expresión y empresas periodísticas modernas¹, son conductoras de la proliferación de periódicos y semanarios locales.

Dentro de la gama de publicaciones que emergieron en el municipio Palmira, es de significar el semanario ¡ADELANTE…!, el cual germinó un 4 de diciembre de 1937 por iniciativa de Humberto Domínguez Oropesa, Rufino Roque Núñez y Arturo Águila Alfonso; jóvenes carentes de la capacidad intelectual y literaria de los periodistas locales que le antecedieron.

Estos jóvenes neófitos del periodismo, caliciados de esta forma por el prestigioso periodista César Pellerano Torres, quien fuera director del periódico local Los Tiempos, estuvieron conscientes de sus dificultades para desplegar la actividad periodística yse lanzaron a editar esta publicación semanal que ofrece sus columnas para defender causas nobles y elevadas que tiendan al adecentamiento del medio en el que se desenvuelven.

Se caracterizó por ser un semanario independiente, defensor de los intereses locales y se mantuvo siempre alejado de las luchas partidistas, colocándose al margen de las grandes pasiones que conmovían al mundo; aunque reflejaron los principales acontecimientos políticos que se gestaron en la localidad. La tarea de estos nuevos pilares del periodismo resultó ardua, pues perseguir la finalidad de encauzar la cultura por derroteros del progreso, propender el mejoramiento de la comunidad en lo económico, político y social fue constancia irrebatible de que la juventud palmireña tenía la noble aspiración de sustraerse del aletargamiento en que de forma tan inconcebible se hallaba sumida en 1937.

El semanario contó con 8 páginas dentro de las que se encontraban las columnas:

1. Editorial, la que exponía los propósitos de cada edición.

2. Comentarios Breves a cargo de Arturo Águila, caracterizada por emitir mensajes breves con informaciones de interés para los pobladores.

3. Notas Sociales, a cargo Rufino Roque Jr. donde se daba a conocer los principales acontecimientos de la alta sociedad local.

4. Opiniones autorizadas, sección en la que se publicaban las opiniones de personalidades sobre el semanario. ²

5. Página Literaria, dedicada a elevar el estado cultural de los lugareños mediante la publicación de poemas y reflexiones.

6. Observaciones, ceñida a la reflexión.

7. COOPERACIÓN, que surgido a partir del número 3 del semanario, columna a cargo de Andrés Montero Viamontes, intelectual palmireño y Secretario de la Junta de Educación del municipio, caracterizada por el llamado a la unidad revolucionaria del pueblo en contra de los males que aquejaban a la sociedad cubana.

Además de estas columnas en sus páginas no faltó la publicidad de productos y servicios. De esta manera el semanario se sustentaba mediante las suscripciones, la venta de espacios para los anuncios publicitarios bajo precios convencionales según la cantidad de palabras y el empleo de fotografías en la misma,además delfinanciamiento de personalidades locales como César Pellerano Torres.

Entre los principales periodistas del semanario se encuentran, Francisco Boucugnani Ballester, Escribiente de Secretaria de la Alcaldía Municipal de Palmira; Rufino Roque Núñez Jr., sastre; Allen Donéstevez, Arturo Águila, Andrés Montero Viamonte, Cuca Collado, José R Duany y el Monseñor José A. Barra, sacerdote de la iglesia de Palmira quien empieza a publicar notas católicas en el semanario a partir del número 8.

Otros colaboradores escribieron para el semanario bajo seudónimos por temor a la reacción de los lectores, pues los creadores de ¡ADELANTE…! dejaron bien esclarecido desde su primera edición que: “Todo escrito firmado representa el criterio de su autor y no de la Redacción”.

¡ADELANTE…! nos devela el empeño de Humberto Domínguez, Rufino Roque y Arturo Águila de elevar el nivel cultural de la localidad palmireña en una época convulsa por los desacuerdos existentes entre el pueblo y el gobierno instaurado con la intervención norteamericana en la Isla.

A pesar de la censura a que eran sometidos los diarios en la provincia de Cienfuegos y la corta duración de muchos de ellos, ¡ADELANTE…! contó con el apoyo de personalidades de la localidad como Felipe A. Marín, venerable maestro de la Logia “Luz de Palmira”; Francisco Boucugnani Ballester, Secretario de la Administración Municipal; Andrés Montero Viamonte, Secretario de la Junta de Educación y colaborador de las páginas del semanario; el Monseñor José A. Barra, padre de la parroquia de la localidad; Cesáreo Pérez, presidente de la Sociedad Liceo; entre otros quienes alentaron a los jóvenes fundadores del semanario a continuar elevando la cultura del pueblo y a luchar contra los derroteros que atentaban contra el crecimiento cultural.

No faltaron entre las críticas adversarios que no estuvieron de acuerdo en la edición de un periódico local que mostrara la sociedad y sus males. Esta no fue causa para que los audaces Humberto, Arturo y Roque continuarán con su idea y fueran continuidad de las iniciativas de los primeros periodistas avezados que tuvo la localidad. Tal es el caso del prestigioso periodista César Pellerano, quien en una misiva enviada a la redacción del semanario convidó a estos jóvenes a cumplir con la finalidad de dar la batalla contra las tendencias malsanas a que tendían a caer la humanidad por muchas que fueran las dificultades que tuvieran que enfrentar en el camino de preservar este semanario.

Los comentarios breves dirigidos por Arturo Águila vieron la luz diferentes temas políticos, económicos, deportivos, religiosos y hasta de carácter social que contribuyeron a los intereses de defender la preservación de la localidad, así como las causas de carácter benéfico y sociales de construir y embellecer la localidad con el fin de perpetuar el patrimonio que heredarían las nuevas generaciones de palmireños que les precedieron.

No obstante el semanario mantenerse lejos de los temas políticos por no tener ninguna filiación a los partidos existentes en la época, de una manera tenue Andrés Montero Viamonte quien en ese entonces ocupaba el cargo de Secretario de la Junta de Educación en el municipio, aludió de forma magistral en una serie de artículos bajo el título de “Cooperación” los principales acontecimientos políticos que ocurrían en la localidad quitándole la máscara al gobierno corrupto instaurado en la república en 1937 y tomando el ejemplo de Rubén Martínez Villena no vaciló en llamar al gobierno corrupto como una especie zoológica venida al mundo para estorbar el crecimiento cultural de los hombres dignos y honrados.

Además fue un escritor avezado al aludir a José Martí y hacer un llamado a la unidad de los palmireños para que se integraran a la lucha de los males que acechaban contra las capas sociales más desprotegidas; catalogando al Apóstol como un educador revolucionario capaz de proyectar la escuela hacia la comunidad con sus habilidades comunicativas en la transmisión de mensajes en sus discursos.

En cuanto a la literatura el semanario acogió en sus páginas la crítica literaria, así como la publicación de varias mujeres que desde el verso, la prosa, la narración y la novela ayudaban al crecimiento cultural de la sociedad. Notas de amor transmitidas en el cortejo de los jóvenes a los que las señoritas de aquella época les encantaban leer y profundizar en la habilidad de la creación de poemas que contribuyeran a la distracción por un instante en las líneas de cada una de las publicaciones de esta sección del semanario.

Por último el empleo de la publicidad como fuente de expansión de los negocios locales fue una fiel contribuyente del financiamiento del semanario. Su principal socio en este aspecto fue la compañía de cigarros Trinidad y Hermano, la cual estuvo presente desde el primer número del semanario y de forma constante se mantuvo en cada una de sus tiradas. Además de esta compañía no faltaron los principales anuncios de los pequeños negocios y comercios locales que infundían bajo un precio convencional sus anuncios en este semanario.

Al cumplirse en fecha reciente el aniversario 84 de este semanario se puede decir que constituye un ejemplo claro de cuanto una juventud puede hacer por lograr sus metas y sueños, a pesar del poco conocimiento y experiencia en el campo del periodismo; pues Humberto Domínguez Oropesa, Rufino Roque Núñez y Arturo Águila Alfonso perpetuaron en su semanario parte de la historia local de Palmira.

¹ Torres Cuevas, E. and Suárez Suárez, R., 2018. El libro de las Constituciones. Constituciones, Estatutos y Leyes Constitucionales en Cuba entre 1812 y 1936.. 1st ed. La Habana: Ediciones Imagen Contemporánea., pp.275 – 276. ² Esta columna solo se publicó en los dos primeros números del semanario, las mismas denotan el estado de opinión favorable acerca del rotativo existente en la localidad. ³ ¡ADELANTE…!, 1937. Editorial. p.2.

*Técnico en Comunicación Cultural y Miembro de la Unión de Historiadores de Cuba Filial Cienfuegos.