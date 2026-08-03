Vozinha está a una firma de jugar con el Colo Colo de Chile

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El equipo chileno de fútbol Colo Colo informó hoy que el arquero de Cabo Verde Josimar Dias, más conocido como Vozinha, superó las pruebas médicas y sólo falta firmar el contrato para formalizar su pertenencia al club.

El guardameta, que alcanzó notoriedad durante el reciente Campeonato Mundial 2026, donde fue elegido como miembro del equipo ideal, arribó a Santiago la víspera por la noche y fue recibido por unos tres mil aficionados del Cacique.

Una vez solventados los trámites legales, el martes será oficializado ante los medios de prensa por el presidente de los albos, Aníbal Mosa.

El evento más importante de la nueva adquisición del Colo Colo ocurrirá el miércoles a las 19:30 horas, cuando será presentado en la gramilla del Estadio Monumental ante unos 42 dos mil seguidores.

Para este masivo encuentro de Vozinha con el público, el Cacique aseguró que ya cuenta con el aval de la delegación presidencial capitalina.

También le fue asignado el número 29 para portar en su camiseta debajo de su sobrenombre, tal y como fue aprobado por los presidentes de los equipos de Primera División.

Respecto a su estreno sobre la gramilla, en principio está previsto para el domingo 16 de agosto, cuando Colo Colo enfrentará al O’Higgins en la fecha 19 del torneo de liga mayor.

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