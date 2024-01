“Volví a lanzar porque al final es lo que me gusta”

Compartir en

La Serie Provincial de Béisbol 2023 en Cienfuegos, así como la Cuadrangular, trajeron el regreso de algunos lanzadores que durante años estuvieron alejados de nuestro pasatiempo nacional, tal es el caso de Raiko Suárez Bermúdez.

Raiko, durante seis series nacionales vistió la chamarreta de los Elefantes y por motivos personales se alejó de los diamantes beisboleros. Al parecer el año 2024 puede marcar el regreso de este lanzador que tiene en su haber 34 abriles.

¿Cómo surge la idea de regresar al béisbol?

Hace cerca de tres meses me incorporé con el equipo juvenil como entrenador, pero hubo un atleta del conjunto que su padre es el director del equipo de Aguada de Pasajeros quien participó en la Serie Provincial, y me comento sobre si yo quería lanzar, sin dudarlo le dije que sí, porque al final es lo que me gusta”.

¿Cuáles fueron los resultados en la Provincial, sobre todo, si tenemos en cuenta que estuviste lesionado?

Gané tres juegos en la etapa clasificatoria y perdí uno en la semifinal ante Cumanayagua, de forma general fue todo acorde a lo que pretendía, me sentí bien, y la mente como que me motivó a seguir un poquito más, tuve además el apoyo del director del Equipo Cienfuegos que se acercó a mí. Él me comunicó algunas cosas, me dio opciones y yo, con algunas dudas en la cabeza, porque siempre me han perseguido las lesiones, decidí participar en la Cuadrangular. Las molestias en el brazo son normales porque llevo mucho tiempo sin lanzar, pero me fui sintiendo mejor tras cada salida al montículo. Llevaba tres años fuera”.

La Cuadragular le impuso la barrilla mucho más alta a Raiko, “La enfrenté con el mismo ímpetu que la Serie Provincial. Obtuve dos triunfos y perdí en una ocasión. Trabajé durante 15 entradas, me hicieron 5 carreras, todas limpias, para un promedio de 300 y sólo me bateron para 211. Ponché a 11 bateadores, y 7 contrarios recibieron boletos, aspecto que debo seguir mejorando. Estoy súper contento. Mejor se echa a perder como decimos los cubanos”.

Entonces, ¿entrenador de pitcheo de los juveniles o regresarías ante un posible llamado para integrar la preselección sureña con vistas a la Serie 63?

“Hace varios meses el profesor Concepción me llamó. Yo estaba en el combinado deportivo y la idea me gustó. Como no tenía planeado volver a lanzar, me gusta enseñar y acepté. Aunque es un poco difícil ser atleta y entrenador a la vez, tendré que decidirme por alguna de las dos en un tiempo breve”.

Sobre la tarea de estar al frente de un grupo de adolescentes Raiko apuntó, “Hasta ahora he aprendido mucho y también les he enseñado un poquito de lo que sé. Es un grupo muy disciplinado, son muchachos de carácter difícil pero que les gusta trabajar y el resultado se ve, en especial la labor que tuvieron durante la Cuadragular, aumentaron la velocidad algunos e insisto mucho en el control, yo pienso que estén contentos con mi trabajo”.

A la espera de que la Comisión Provincial de Béisbol anuncie la preselección cienfueguera y a juzgar por los números exhibidos, tanto en el torneo doméstico como la Cuadrangular, Riako Suárez Bermúdez debe ser uno de los convocados y una vez allí, deberá ganarse el puesto para la venidera temporada de la pelota cubana.

