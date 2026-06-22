Vietnam y Cuba fortalecen sus relaciones

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Motivado por las excelentes relaciones que caracterizan la historia entre Vietnam y Cuba, este domingo, Le Hoasi Trung, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la nación asiática y su ministro de Asuntos Exteriores, visitó la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

En la empresa cubana con capital totalmente extranjero ViMariel s.a., que opera desde 2019 en la Isla, hizo la primera parada con la comitiva que le acompaña, donde Ana Teresa Igarza Martínez, directora General de este enclave económico, destacó que Vietnam es el segundo país con mayor presencia de negocios en la Zona.

La funcionaria explicó que «esta visita se inscribe en los acuerdos adoptados en 2024 por los líderes de los Partidos y dirigentes de los Estados de ambos países.

«Posibilita la evaluación de la marcha de los negocios vietnamitas en nuestro país, en sectores como la industria, la actividad agroalimentaria, la producción de pañales desechables y detergente, el desarrollo de las energías renovables, además, de otros como el sector del comercio y el financiero y bancario», añadió.

Al mismo tiempo afirmó que para la ZEDM es de mucho interés el intercambio. Recientemente se aprobaron por la Asamblea Nacional un conjunto de transformaciones para dinamizar la economía y colocar en mejores condiciones estos negocios ya establecidos en el ámbito nacional, además de atraer otros. «Nos queda trabajar de conjunto», ratificó.

Le Hoasi Trung aseguró que al pueblo vietnamita le mueve la hermandad, que nunca dejarán sola a Cuba a pesar del asedio al que está sometida por el gobierno de Estados Unidos, y reafirmó la voluntad de invertir donde más se necesite, aprovechando las oportunidades de negocio para los empresarios de su país, pero con el ánimo de ayudar en este complejo escenario.

Por su parte, a tono con los propósitos de expandirse en este importante enclave ubicado en la provincia de Artemisa, se ratificó que ViMariel s.a. es actualmente el único concesionario de la ZEDM, lo cual facilita en un término de 50 años proyectar, invertir, construir, administrar y explotar la infraestructura y un Parque Industrial en un área de casi 300 hectáreas, amplió Huona Nauyen, jefa de Oficina y gerente de Negocios de la sociedad mercantil vietnamita.

LA PRODUCCIÓN ARROCERA NO SE DETIENE, A PESAR DE LAS DIFICULTADES

El alto funcionario de Vietnam y la comitiva que lo acompaña, también recorrieron áreas de Pinar del Río incluidas en el proyecto conjunto de su país y Cuba para la producción de arroz.

En ellas, conoció que en lo que va de 2026 han sido plantadas más de 900 hectáreas, con rendimientos muy positivos, y se continúa sembrando.

Al respecto, Le Hoasi Trung elogió la calidad de los suelos pinareños y dijo que en tierras que no son tan buenas como estas, agricultores vietnamitas lograron en 2025, altos rendimientos.

Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Pinar del Río, le explicó al visitante que en el territorio existen áreas todavía mejores, con posibilidad de incorporarse al proyecto Vietnam-Cuba.

«Estamos muy interesados en esta experiencia», afirmó.

Además de recorrer campos que se hallan en diferentes etapas, incluidos algunos en cosecha, el Canciller vietnamita llegó hasta el complejo industrial donde se procesa la producción.

Allí reconoció la calidad del grano que se ha estado obteniendo y que tiene como destino el consumo nacional.

Aun cuando se ha visto muy afectado por las medidas del gobierno de Estados Unidos para tratar de asfixiar la economía cubana, el proyecto no ha dejado de avanzar.

«A todas las dificultades que han aparecido, se les ha buscado una solución», afirmó Telce González Morera, viceministro cubano de Agricultura.

Además de la experiencia en territorio pinareño, el funcionario explicó que existe otra similar, aunque en menos cantidad de áreas, en Granma.

No obstante, señaló que en el caso de Pinar del Río es «un negocio más consolidado, porque lleva más tiempo».

«Hicieron una buena campaña el pasado año y la actual está avanzando bien, sembrando y cosechando con rendimientos por encima de la media del país, cada día ganando en eficiencia y estableciendo mejores vínculos con los productores».

Fuente: Granma.

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