Venezuela se solidariza con el pueblo cubano por caídos durante ataque de EE.UU.

El gobierno de Venezuela expresó su más profunda solidaridad con el pueblo cubano tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de 32 cubanos a causa del ataque estadounidense a Venezuela. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pidió «honor y gloria» para los hermanos cubanos «que fueron asesinados durante la criminal agresión militar de EE.UU. contra la República Bolivariana de Venezuela».

«Nuestras condolencias al Pdte. Díaz Canel, al gobierno y al glorioso pueblo de Cuba. ¡Vuelen alto, combatientes! Su ejemplo queda sembrado en la tierra sagrada de Simón Bolívar como ejemplo de valentía y dignidad», expresó la presidenta encargada.

«La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber, en el marco de misiones de cooperación y defensa, como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano en la madrugada del 3 de enero de 2026», expresaba el comunicado oficial emitido por el gobierno venezolano.

El comunicado especificaba que «este personal actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional». Venezuela reconoció la actuación de los cubanos en el ejercicio de su profesión, en los que distingue «la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional».

En ese sentido, agradeció al gobierno revolucionario cubano «por su acompañamiento y firmeza solidaria, extendiendo un abrazo fraterno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los familiares de los combatientes caídos, cuyo sacrificio fortalece los lazos históricos de hermandad, soberanía y lucha compartida entre nuestras naciones». Cuba ha apoyado al pueblo venezolano desde el inicio de las agresiones por parte de Estados Unidos denunciando cada una de las amenazas unilaterales realizadas en los últimos meses.

Cuba decretó duelo nacional para honrar a los 32 compatriotas víctimas del ataque realizado por Estados Unidos a Venezuela. El duelo comenzará el 5 de enero a las 6:00 horas hasta las 12:00 de la noche del 6 de enero.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber, en el marco de misiones de cooperación y defensa, como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados… pic.twitter.com/hAnCbJtWsV — Yvan Gil (@yvangil) January 5, 2026

