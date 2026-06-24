Vaticano celebra 91 años de vínculos con Cuba y centenario de Fidel

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Con la proyección en el Vaticano de un documental inédito sobre la visita a Cuba del papa Juan Pablo II, se celebraron 91 años de relaciones bilaterales, y el centenario del natalicio del líder revolucionario, Fidel Castro.

En la presentación de “El Papa y Fidel, un inesperado diálogo de fin de siglo”, largometraje del reconocido periodista italiano, Gianni Miná, participó el embajador de Cuba ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez, así como el cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien entre los años 2009 y 2011 se desempeñó como nuncio apostólico en la nación antillana.

Estuvieron presentes además la cineasta italiana Loredana Macchietti, viuda del reconocido periodista y presidenta de la Fundación Gianni Miná, además de los monseñores Bruno Lins y Francisco Javier Díaz Tenza, funcionarios de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, junto al monseñor Pawel Ptasznik, presidente de la Fundación Vaticana Juan Pablo II.

A ese evento efectuado la víspera, enmarcado en los 91 años de vínculos bilaterales, celebrados el pasado 7 de junio, también asistieron miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, funcionarios de la Embajada de Cuba ante Italia, y el profesor Alfredo Luciani, presidente de la Asociación Internacional Misioneros de la Caridad Política (MCP).

El embajador cubano agradeció a la MCP y a la Fundación Gianni Miná por auspiciar, en coordinación con la representación diplomática de su país ante el Vaticano, la proyección por primera vez de este documental, que relata desde una perspectiva histórica, religiosa y sociológica el viaje apostólico a la isla de Juan Pablo II, primer pontífice en visitarla.

Rodríguez recordó que, en la ceremonia de bienvenida, el 21 de enero de 1998, al ser recibido por el Comandante en Jefe Fidel Castro, el papa Juan Pablo II pidió “que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo, y que el mundo se abra a Cuba”.

La presentación de este documental sobre la visita de Juan Pablo II a esa nación, en el cual Miná resalta la participación y reflexiones de Fidel, líder histórico de la Revolución cubana, fue también un homenaje a su memoria, a 100 años de su natalicio, que se celebra el próximo 13 de agosto.

Se recogen en el mismo declaraciones de reconocidos religiosos como el fraile dominico brasileño Frei Betto; el cardenal Roger Etchegaray, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, así como el monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario general de la arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana y el pastor bautista Raúl Suarez.

También de importantes personalidades norteamericanas contrarias a la criminal política de su país contra Cuba, violatoria de los derechos humanos, incluidos el congresista demócrata Charles Rangel y Lucius Walker, fundador de la organización Pastores por la Paz, entre otros.

En la presentación de la proyección del documental, el embajador cubano ante el Vaticano recordó que el 25 de enero de 1998, al despedirse tras su memorable visita, el santo padre condenó “las medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del país” a la isla.

El papa Juan Pablo II calificó entonces a tales acciones como “injustas y éticamente inaceptables”, subrayó el diplomático, palabras que hoy cobran singular relevancia, ante un recrudecimiento del genocida bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba por parte de Estados Unidos.

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