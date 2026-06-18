Unión Eléctrica estima 2075 MW de afectación para la máxima demanda de hoy

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En la jornada de este miércoles se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2081 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3486 MWh, con 444 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 970 MW, la demanda 2650 MW con 1650 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1700 MW.

Se encuentran en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Antonio Guiteras y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 307 MW.

Para el pico se prevé el completamiento de la unidad 6 de Energás Jaruco con 45 MW.

Con este pronóstico para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1015 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 2035 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2075 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

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