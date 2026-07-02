Un legado que vuela desde Villa Clara hasta Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 50 segundos

Por: Niuvis Roque González*

Detrás de cada sueño que despega hay una historia de constancia y en el parapente cubano. Esa historia tiene un nombre: Club Escaleras al Cielo.

Surgido a mediados de la década del 80 del pasado siglo y formalizado en 2001 con un grupo de entusiastas amantes del vuelo libre, tomando como base al club de Parapente de Villa Clara que había nacido en 1998, Escaleras al cielo ha sido pionero en la práctica del Parapentismo en Cuba. Con el tiempo fue ganando experiencia, madurez y prestigio, al punto de ser sede y organizador de los campeonatos nacionales de parapente de los años 2003, 2004 y 2009.

Hoy Escaleras al Cielo inspira a cinco jóvenes cienfuegueros: tres mujeres y dos hombres, miembros del Club de Paracaidismo de Cienfuegos, que se preparan para convertirse en pilotos de parapente. Y lo hacen de la mano de quienes mejor pueden guiarlos: los experimentados instructores del Club Escaleras al Cielo, con el acompañamiento del parapentista cienfueguero Francisco Gabriel Ruíz Padilla, miembro del club villaclareño.

La proyección de la Filial de Deportes Aéreos de Cienfuegos es clara: impulsar este deporte en nuestra provincia, siguiendo los pasos de quienes ya han hecho historia en Villa Clara.

Por ahora, el terreno de fútbol inmediato al estadio 5 de Septiembre es su aula y pista de despegue. Allí, bajo la atenta mirada de una escuela con más de tres décadas de vuelo, estos cinco intrépidos cienfuegueros escriben un nuevo capítulo del parapente cienfueguero.

*Vicepresidenta de la Filial Deportes Aéreos de Cienfuegos

Visitas: 0