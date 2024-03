Tribunal británico aplaza dictamen sobre la extradición de Assange a EE. UU.

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 17 segundos

El Tribunal Superior de Londres anunció este martes 26 de marzo que retrasa hasta el próximo 20 de mayo la decisión sobre la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Los jueces pidieron a la Justicia de EE. UU. más garantías sobre su debido proceso, incluido que el periodista no enfrentaría la pena de muerte en ese país. EE. UU. lo reclama por 18 delitos, la mayoría por espionaje, luego de que en 2010 publicara archivos hasta entonces secretos sobre las campañas militares estadounidenses en Irak y Afganistán, en los que expuso decenas de irregularidades, crímenes y excesos.

Una victoria parcial para Julian Assange en su larga batalla legal tras la filtración de documentos del Gobierno estadounidense.

El Tribunal Superior de Londres dictaminó este martes 26 de marzo que retrasa al menos hasta el próximo 20 de mayo su decisión sobre el pedido de extradición de Estados Unidos contra el ciudadano australiano.

Además, los jueces de la corte, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, exigieron a Washington que entregue garantías sobre el respeto a los derechos de Assange en un eventual traslado y juicio en territorio estadounidense, entre ellas que no enfrentará la pena de muerte.

Los jueces autorizaron así al fundador de Wikileaks a apelar su caso ante la Justicia de Reino Unido, pero condicionado a si Londres y Washington no pueden ofrecer al tribunal las garantías adecuadas.

BREAKING: Julian Assange may still be extradited to the US in three weeks if US Gov provides “assurances” – previously deemed by Amnesty as “inherently unreliable” – including that he will not be prejudiced at trial by reason of his nationality and not receive the death penalty… pic.twitter.com/H90vu00oV8

— WikiLeaks (@wikileaks) March 26, 2024