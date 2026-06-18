Transformaciones sociales y subsidios

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Al continuar la presentación ante los diputados del informe sobre las propuestas de transformaciones económicas y sociales, el primer ministro de Cuba detalló un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la protección social, modernizar la gestión de las ayudas y ampliar la participación de los actores económicos en el sistema de bienestar.

Eje No. 8: Transformaciones sociales

Entre las propuestas se incluye la digitalización y transparencia de las ayudas sociales a través de la plataforma “Soberanía”, con el objetivo de sistematizar la trazabilidad de los recursos y garantizar un mayor control público.

Asimismo, se plantea que todos los actores económicos, como parte de su responsabilidad social, contribuyan al sostenimiento de políticas sociales mediante convenios con el sistema bancario. Entre estas acciones se contemplan el apoyo al pago de pensiones, el respaldo a comedores comunitarios, la atención a hogares de niños sin amparo parental y a hogares de ancianos, así como la implementación de descuentos o cupos para personas en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, se prevé la participación en el apoyo al transporte social y sanitario, a instituciones de salud pública y educación, así como a la higiene comunal y la distribución de módulos básicos mensuales para personas vulnerables. También se incluyen acciones como la generación de empleos para grupos en situación de vulnerabilidad, la creación de fondos de emergencia ante fenómenos naturales y el fortalecimiento de servicios funerarios para familias sin recursos.

En este eje se propone además fortalecer el trabajo social con un enfoque proactivo y preventivo, así como dotar de activos de pequeña escala a actores no estatales, con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la superación de condiciones de vulnerabilidad. Esto incluiría el desarrollo de servicios educativos y fiscales en talleres donde laboren personas con discapacidad.

Eje No. 9: Sistema de subsidios y protección social

En el ámbito de los subsidios, se propone transformar el actual esquema hacia un modelo centrado en las personas y no en los productos, eliminando subsidios generalizados a bienes y redirigiéndolos directamente hacia los individuos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se plantea la creación de un Fondo de Protección Social, destinado a fortalecer la atención a personas en condición de vulnerabilidad y garantizar una mayor efectividad en la cobertura de las políticas sociales.

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