Autonomía local, transformación energética y el sector agropecuario

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Al presentar ante los diputados el informe sobre las propuestas de transformaciones económicas y sociales, el primer ministro Manuel Marrero Cruz continuó detallando un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la autonomía territorial, impulsar la transformación energética y reconfigurar el sector agropecuario, como parte de la actualización del modelo económico.

Eje No. 5: Autonomía local

En el ámbito de la autonomía local, se propone actualizar y ampliar las funciones de los gobiernos municipales en áreas estratégicas como la planificación, el ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria, los servicios comunales y el fomento del desarrollo local. Asimismo, se plantea fortalecer sus capacidades de gestión económica, incluyendo la posibilidad de importar, exportar y retener divisas.

Entre las medidas, se incluye la aprobación de inversiones directas en correspondencia con las estrategias de desarrollo territorial, así como la gestión de proyectos impulsados por cubanos residentes en el exterior. También se prevé la definición de modalidades de crédito que respalden el desarrollo local y la creación de fondos municipales a partir de la participación de empresas locales y esquemas de inversión accionaria.

De igual forma, se propone la eliminación de las delegaciones municipales de la agricultura, sustituyéndolas por nuevas estructuras territoriales, así como la diversificación de los mecanismos para la captación de ingresos a nivel municipal. Se introduce además el establecimiento del pago por la recogida de desechos sólidos, con un esquema diferenciado: sin subsidios para los actores económicos y con subsidios para las personas naturales.

Las propuestas incluyen también la transformación de los requisitos de los proyectos de desarrollo local, con el objetivo de incentivar iniciativas económicas y productivas, así como el reconocimiento de la capacidad de asociación entre municipios como vía para potenciar el desarrollo territorial.

Eje No. 6: Transformación energética

En materia energética, se plantea permitir la participación de capital privado y extranjero en la compra y venta de combustibles, así como la ampliación de la red de servicentros, incorporando sistemas de generación solar fotovoltaica.

Asimismo, se propone el diseño de líneas de financiamiento y la oferta de créditos a personas jurídicas y naturales para apoyar la transición energética. Se contempla también autorizar a las empresas estatales el uso de plataformas internacionales para la compra y venta de combustibles.

Entre otras medidas, se incluye la aplicación de un impuesto del 1 % a las importaciones físicas o financieras de combustibles, destinado a la conformación de inventarios operacionales de instituciones sociales, así como la reducción de cargas impositivas, en correspondencia con el monto de las inversiones realizadas, para los actores económicos que incorporen fuentes renovables de energía.

Eje No. 7: Sector agropecuario y producción de alimentos

En el sector agropecuario, se propone modificar el sistema de gestión y uso de la tierra, manteniendo el principio de propiedad de todo el pueblo sobre este recurso. Se prevé el otorgamiento de derechos de usufructo por tiempo indefinido y la asignación de áreas según las demandas de los proyectos productivos, en correspondencia con la futura normativa sobre uso de la tierra. Asimismo, se faculta a la empresa estatal para la entrega de tierras en usufructo.

Se plantea además transformar el modelo de gestión cooperativa, autorizando la importación y exportación de combustibles y otros insumos, así como el acceso a financiamiento para inversiones. También se prevé permitir la apertura de cuentas bancarias en divisas, tanto en Cuba como en el exterior.

En el ámbito de la comercialización agropecuaria, se propone flexibilizar el sistema y reconocer el papel del mercado en la formación de precios, estableciendo relaciones contractuales directas entre productores y comercializadores, y creando un mercado nacional de precios.

Asimismo, se plantean incentivos para los actores económicos con acceso al mercado cambiario, incluyendo la autorización para operar con insumos en divisas, regímenes impositivos específicos y mecanismos de pago a proveedores en el exterior. Finalmente, se contempla la creación de un banco de fomento orientado al financiamiento del sector.

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