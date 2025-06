Compartir en

“¿Cuándo volveré a jugar algo tan bueno?”. Esa es la pregunta que se apodera de ti al alcanzar los créditos finales de The Last of Us Parte II (2020). Treinta horas memorables condujeron a una interrogante llena de admiración, y de la cual, en realidad, ya sabes la triste respuesta. Basta con pensar en primera vez que sentiste algo así, en las contadas veces que se ha repetido.

No era fácil hacerle una continuación a The Last of Us (2013). Al fin y al cabo, hablamos de uno de los títulos más importantes de todos los tiempos, sobre el cual recaen centenares de premios, millones de unidades vendidas y la condición de obra maestra prácticamente incontestable. Pero si hay algo que define a esta secuela es la ambición.

Ambición no solo presente en cada apartado del juego de Naughty Dog, sino también en el tipo de relación que establece con la obra previa. En todo momento, la segunda parte mira a los ojos a la primera (también creación del estudio norteamericano); tiene la valentía de confrontarla y juzgar sus pecados.

Cinco años pasaron desde la gran mentira con la cual finaliza The Last of Us. Esta, y lo que en verdad ocurrió en aquel hospital de Salt Lake City, constituyen la causa detrás de los trágicos acontecimientos de la secuela.

Protagonista y antagonista son aquí dos caras de la misma moneda. En otro mundo pudieran haberse llevado bien; en este les mueve el deseo de vengar el asesinato de un ser querido.

La historia adopta ambos puntos de vista, y en consecuencia esos roles se intercambian. “Todo es cuestión de perspectiva”, busca decirnos el juego.

El guion de Neil Druckmann –quien además dirige– y Halley Gross no está exento de fallos. Adolece de problemas de ritmo pasado el ecuador de la aventura, de situaciones y giros forzados, en especial el final. Aun así, el conjunto de la obra deslumbra.

En esto influye que la parte jugable sea excelente. Dentro de tal apartado brilla especialmente el combate contra enemigos humanos. Resulta digna de aplausos la forma mediante la cual pasas de la defensa al ataque, del sigilo a la acción y viceversa. Cada movimiento, golpe, disparo o sonido contribuye a cimentar esa opinión.

La narrativa ambiental representa otro aspecto brillante del título. Aquí, Naughty Dog, vuelve a demostrar el por qué figura en la élite del sector: diseñaron al milímetro los distintos escenarios, con el objetivo de que, al recorrerlos, sea inevitable empaparse del universo postapocalíptico de la obra. Como en la mayoría de apartados, no podría desearse un mejor resultado.

La versión remasterizada de The Last of Us Parte II se estrenó el pasado 3 de abril en PC, para aprovechar el interés generado por el inminente estreno de la segunda temporada de la serie basada en los videojuegos, el cual ocurrió solo diez días después.

La primera temporada de la adaptación televisiva de HBO cubrió los eventos del primer título, mientras que la segunda hace lo propio con parte de los acontecimientos de la secuela. Ya ha sido renovada para una tercera tanda de episodios y, según Craig Mazin, uno de sus creadores, el objetivo es finalizar con una cuarta temporada, donde terminarán de trasladar The Last of Us Parte II.

Sin embargo, lo visto cada domingo entre el 13 de abril y el 25 de mayo obliga a considerar otras propuestas de cara a futuro, en las cuales invertir mejor el tiempo.

A pesar de corregir algunos de los defectos del juego, ahora existen aún más problemas de ritmo, conjuntamente con personajes y escenas claves que han perdido gran parte de su fuerza dramática.

Si a lo anterior le sumas disparidad en la calidad interpretativa (demasiado irregular Bella Ramsey como protagonista) y una manía por sobreexplicar cuanta cosa sucede en pantalla (mal muy habitual en las ficciones modernas, consecuencia del enorme déficit de atención causado por las redes sociales), obtienes una segunda temporada bastante inferior a la primera.

Esta, pese a no estar ni cerca de alcanzar el estatus de obra maestra, sí conseguía ubicarse fácilmente por encima de la media.

Pero, como no hay nada absoluto, el peor episodio de The Last of Us es Left Behind (1×07) y Through the Valley (2×02), uno de los mejores.

