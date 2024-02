Tarjeta Prepago Bandec a la venta en sucursales de Cienfuegos

Compartir en

A diferencia de las tarjetas personalizadas que debe solicitar y pasado un periodo recoger en el banco, la Tarjeta Prepago Bandec emitida en USD se entrega en el momento de solicitarla, lista para su uso.

Extender la operatividad de esta Tarjeta Prepago Bandec en dólares estadounidenses (USD) es la novedad a ofrecer por el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), anteriormente a la venta en las oficinas de CADECA y partir de este 24 de enero también en un grupo de sucursales de Bandec; actualmente en Cienfuegos disponible en todos los municipios.

Además de viajeros extranjeros, este medio de pago puede ser adquirido por personas naturales, nacionales o extranjeras, y actores económicos no estatales, mipymes, coperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, agricultores y otras formas de gestión no estatal, otra nueva de este producto.

Esta tarjeta puede ser comprada en las propias sucursales de Bandec y Cadeca a partir de un importe mínimo de cincuenta USD en efectivo, o el equivalente de este importe, también en físico, en las monedas libremente convertibles (MLC). Del importe depositado, al momento, se descuenta una comisión de cuatro USD, el restante saldo podrá ser utilizado por el cliente.

De uso exclusivo en el territorio nacional, quienes poseen tarjeta prepago y la clave personal, PIN por sus siglas en inglés, podrán hacer pagos de bienes y servicios en comercios minoristas y mayoristas en divisa. Además de operar en establecimientos en pesos cubanos (CUP), en estos últimos a partir del tipo de cambio de un USD por ciento veinte CUP.

El PIN de la Tarjeta Prepago Bandec es de los requisitos más importantes y una medida de seguridad, al ser este imprescindible para completar las operaciones de pagos a través de los terminales de puntos de ventas (TPV o POS por sus siglas en inglés), así como para operar en el cajero automático.

La recarga de saldo es otro nuevo beneficio el cual extiende el uso de esta tarjeta, dígase depósito en efectivo de MLC y/o transferencias internacionales a través de bancos corresponsales, agencias de Fincimex y Orbit; por las operaciones de recarga no se cobra comisión.

Los depósitos de saldo en la sucursal se efectúan en línea, lo cual permite el uso inmediato de la tarjeta una vez la compra o recarga. Al no ser personalizada, no contar con datos personales impreso, la Tarjeta Prepago Bandec podrá ser utilizada, sin necesidad de presentar identificación; el uso de otras personas es de total responsabilidad de quien la compra.

Asociada a la banca electrónica de Bandec, quienes poseen tarjeta prepago y su PIN podrán consultar el saldo en cajeros automáticos; las personas naturales y actores económicos con tarjeta Multibanca, pueden conocer el importe a través de Transfermóvil, EnZona y la Banca Telefónica.

La extracción de efectivo solo será posible en pesos cubanos mediante el cajero automático o los TPV de sucursales bancarias y oficinas de CADECA.

En caso de pérdida del PIN puede acudir a una oficina de Bandec o Cadeca, por esta operación se hace un cobro de tres USD de comisión; este trámite solo podrá ser efectuado por la persona que compró la prepago Bandec.

Para mayor información puede comunicarse con Bandec Cienfuegos a través de las redes sociales, Facebbok, Twitter y Telegram, también puede hacerlo de manera presencial en las oficinas bancaria.

