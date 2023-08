Santiago de Armas y su afición por la décima

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 35 segundos

“Todos somos aficionados al arte, la vida no da para más”. Charles Chaplin

Veinticinco del mes siete / del año cincuenta y tres /aurora de mi niñez / con mañanas sin juguete. / Me bautizó el taburete / con su típica rudeza / y como que mi pobreza / tuvo un cimiento profundo / mi madre me trajo al mundo / acostada en una mesa./

A Cumanayagua fue / mi madre sin provisiones / procurando condiciones / para parir su bebé, / puedo decir que tomé / agua del Hanabanilla / y envuelto en la canastill / pronto me llevó mi madre / a la choza de mi padre / hombre de surco y semilla. /

Así comienza, tomando como hilo conductor la décima, contándonos su llegada al mundo, Santiago de Armas Montero, miembro destacado del Movimiento de Artistas Aficionados de la Casa de la Cultura Luis Gómez de Caunao. Laureado en encuentros de Talleres Literarios y en diferentes concursos, décimas suyas aparecen en la Antología “200 perlas para un collar”, publicada por Ediciones Mecenas del centro Provincial del Libro y la Literatura, en ocasión de celebrarse el bicentenario de la fundación de Cienfuegos.

Sus décimas de fina elaboración y sabor bucólico, son muestras fehacientes de su afición permanente por la estrofa de diez versos octosílabos, los que cultiva, no solo a través de la escritura, sino, en la espontaneidad de la improvisación. Graduado de Operador de Máquinas en la antigua R.D.A., fue fundador de la Fábrica de Cementos Carlos Marx, donde laboró hasta su jubilación. Así mismo cumplió tareas internacionalistas en África.

En los primeros versos de una de sus décimas autobiográficas, nos sitúa en el lugar por donde correteó sobre caballos de palo, los primeros años de su infancia guajira. ¡Aún recuerdo el campo aquel / una cañera colonia /situada entre Caledonia / y Sabana de Miguel! /

En el Aniversario 45 de la creación de las Casas de Cultura, Santiago de Armas Montero, es, sin dudas, un fruto de esas instituciones. Como un testimonio de su constancia, los dejo con esta décima que es como un reto al tiempo. Siete décadas completas / cumplo y me siento capaz / para sumar uno más / al coro de los poetas. / Aún quedan sueños y metas / por realizar todavía / y si me calla algún día / el silencio que no quiero / también al mundo postrero / llevaré mi poesía./

La cultura cienfueguera se honra con la obra de Santiago de Armas Montero. ¡Enhorabuena amigo!

