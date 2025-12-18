Rusia advierte a Trump que evite un “error fatal” en escalada contra Venezuela

Compartir en

Rusia reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano y su apoyo a la defensa de la independencia y la soberanía nacional por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro

El Gobierno de Rusia, a través de su Cancillería, llamó a la Administración del presidente estadounidense Donald Trump a “evitar un error fatal” en su política hacia Venezuela, al alertar sobre una escalada deliberada e ininterrumpida de la tensión que amenaza la estabilidad regional y la navegación marítima internacional.

En un comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia denunció la agresión ejercida por Washington contra el país sudamericano, en particular el bloqueo de buques petroleros venezolanos, al tiempo que subrayó que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz.

“Constatamos una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión en torno a Venezuela, país amigo para nosotros”, señala la Cancillería rusa, que manifestó especial inquietud por el carácter unilateral de las decisiones estadounidenses, las cuales —afirma— crean una amenaza directa para la navegación marítima internacional y el comercio energético.

Moscú expresó su confianza en que la Administración Trump no continúe deslizándose hacia una situación de consecuencias imprevisibles para todo el Hemisferio Occidental, e instó a Washington a no caer en un enfoque ideológico estrecho que distorsione la comprensión de la realidad regional.

En ese contexto, el comunicado recordó las palabras de Simón Bolívar, al reafirmar que cada pueblo tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes sin injerencias externas.

La Cancillería rusa reiteró que defiende de manera consecuente la normalización del diálogo entre Washington y Caracas, y enfatizó que la única vía responsable es la desescalada, el respeto al derecho internacional y la solución constructiva de las divergencias existentes. “América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz que garantice el desarrollo estable e independiente de los países de la región”, subraya el texto.

En el mismo pronunciamiento, Rusia reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano y su apoyo a la línea del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, orientada —según Moscú— a la defensa de los intereses nacionales y la soberanía del país.

Las declaraciones se producen en medio de nuevas acciones agresivas de Estados Unidos, que incluyen ataques militares en aguas del Pacífico bajo el argumento de la lucha antidrogas, sin aportar pruebas concluyentes, así como la orden de “bloqueo total” a petroleros que entren o salgan de Venezuela y la designación del Gobierno venezolano como “organización terrorista extranjera”, medida ampliamente rechazada por la comunidad internacional.

En declaraciones complementarias, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió sobre el carácter potencialmente peligroso de la creciente tensión en torno a Venezuela, al recordar que Caracas es aliado y socio estratégico de Moscú, con el que mantiene contactos constantes al más alto nivel. Peskov confirmó además que el presidente Vladímir Putin sostuvo recientemente una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

“Hacemos un llamamiento a todos los países a actuar con moderación para evitar una evolución impredecible de la situación”, afirmó el vocero del Kremlin, en referencia al riesgo de una escalada militar con impacto regional.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto para justificar sus agresiones, calificando esas acusaciones de “fake news”, y comparó la narrativa estadounidense con los argumentos usados previamente para intervenir en Afganistán y Libia.

Venezuela reiteró que mantendrá sus exportaciones de petróleo pese al bloqueo ilegal, y que hará respetar sus derechos en materia de comercio y libre navegabilidad, mientras numerosos países han condenado las acciones de Washington, calificándolas de piratería moderna y violación del derecho internacional.

