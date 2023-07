Reportan lanzamiento de varios misiles por Corea del Norte

El Ejército de Corea del Sur reportó este sábado el supuesto lanzamiento de varios misiles por parte de norcorea hacia el mar Amarillo.

De acuerdo al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS, por sus siglas en inglés) y a la inteligencia de Estados Unidos, los supuestos lanzamientos tuvieron lugar a las 04H00 (hora local).

Las autoridades militares de Seúl no han ofrecido mayores detalles sobre el tipo de misiles probados por Corea del Norte.

#NorthKorea has fired several cruise missiles towards the sea to the west of the Korean Peninsula, South Korea’s military said, marking the second missile launch in apparent protest over the arrival of a nuclear-armed #UnitedStates submarine at a South Korean port. #SouthKorea pic.twitter.com/E5zckps3Fv

