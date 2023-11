Que el TREN de la Bancarización marche sin contratiempos

Compartir en

Con vehemencia, la señora narraba lo ocurrido aquel sábado, algunas semanas atrás, cuando el tren turístico de la Ciudad de Cienfuegos —tal y como le conocen todos— no pudo recorrer su trayecto habitual desde el Parque José Martí hasta Punta Gorda, porque la conexión no permitió el funcionamiento del Terminal de Punto de Venta (POS), única forma de pago establecida para esa opción de esparcimiento, junto al código QR.

Sus palabras, una por una, las suscribió el trabajador del vehículo encargado del manejo del POS, al ratificar ante los usuarios allí presentes que, efectivamente, aquel sábado sin conexión ocurrió no solo la paralización del tren, sino también el llanto de pequeñas y pequeños, al verse imposibilitados de hacer el gustado viaje.

La historia sobrevino a propósito de la falla de la conexión, otra vez, este sábado 18 de noviembre casi al mediodía, cuando varios clientes — entre los que se incluye esta comentarista— trataron de abonar los 24 pesos por persona establecidos para la vuelta a la ciudad, y el POS volvió a hacer de las suyas, un buen rato, denegando el pago.

Por suerte, esta vez no se repitió el suceso antes reseñado, y el regreso de la “red” en breve tiempo otorgó un final feliz, con recorrido incluido, para todas las familias allí dispuestas a apreciar la belleza de esta urbe, bien llamada La Perla del Sur.

Sin embargo, el incidente da pie a varios razonamientos. El primero: estamos en un contexto de entrada en vigor de la Resolución 111 de 2023, que norma el camino gradual y acorde a las condiciones tecnológicas —y esto último no constituye un simple enunciado, sino una válida acotación del Banco Central de Cuba para esclarecer que el proceso depende de la tecnología— hacia la bancarización de las operaciones financieras en el país.

Desde ese punto de vista, la existencia del POS como medio de pago en el tren no debiera constituir motivo de polémica alguna. De hecho, su presencia allí significa un acierto, nadie lo duda. Pero ese no el problema, sino la ausencia de otras formas de pago ante una contingencia tecnológica como la caída de la conexión, por ejemplo, tan frecuente en nuestro escenario comercial.

Existe también el código QR, pero lamentablemente al ocurrir el imprevisto no fue vía para que la población pagase, bajo el argumento de que unos clientes saben usarlo, y otros no. No obstante, la solución no es anular la alternativa, sino capacitar al que no sabe.

Sobre este tema, el 5 de agosto de 2023, en la página institucional del Banco Central del Cuba (BCC), la publicación Preguntas y respuestas sobre las acciones de bancarización de las operaciones, emitía varias consideraciones de cómo queda el pago en efectivo en el actual escenario.

A la pregunta ¿Se elimina el pago en efectivo en las operaciones de compra y venta de bienes y servicios?, la respuesta del BCC resultó clara: “No se elimina. Es un proceso gradual donde el objetivo es minimizar su uso. El efectivo no desaparece. Las acciones van dirigidas a incentivar el uso de los instrumentos y canales electrónicos de pago. Se parte del principio de que las acciones se realizarán de forma paulatina y en correspondencia con las condiciones económicas y tecnológicas en cada localidad”.

Lo anterior traduce una política de incentivos a canales electrónicos de pago, no de obligatoriedad o ausencia de otras alternativas. El BCC hace énfasis en las condiciones tecnológicas, pues no siempre respaldan el pago digital, como en este caso.

Y, reitero, la colocación del POS en el tren turístico no es un error, todo lo contrario, resulta una opción plausible, al dotar al servicio con la posibilidad de cobro por tarjeta magnética. Incluso, establecerlo como medio de pago regular, tampoco está mal. Lo cuestionable resulta despojar a los clientes de la posibilidad de usar efectivo ante contratiempos tecnológicos.

Quien lea estas líneas podría concluir que ocurre así en otros lugares como servicentros o tiendas en moneda libremente convertible, pero el tren turístico tiene la peculiaridad —sobre todo los fines de semana— de tener como clientes potenciales a niñas y niños, identificados dentro de la categoría de grupo vulnerable de consumidores, según estipula la Resolución 54 del 2018, del Ministerio de Comercio Interior (relativa a la Protección al Consumidor).

A la normativa, por cierto, no le vendría mal actualizarse, a tono con el actual proceso de bancarización, y tras el sinnúmero de cambios económicos y financieros de los últimos años.

Puede que llegue el día cuando sea común pagar un bien o servicio solo por tarjeta magnética, sin colocar en nuestras manos billetes de papel. Al menos la política para lograrlo queda implícita en la Resolución 11 del Banco Central de Cuba. Pero todavía no estamos preparados, y mientras construimos ese entramado comercial de pagos netamente digitales, de este lado un consumidor espera, y exige, el respeto total a sus derechos.

