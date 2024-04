Prosiguen en Cienfuegos reuniones a nivel de Consejo Popular

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

El primer secretario del PCC en la provincia de Cienfuegos, Armando Carranza Valladares, acompañado por dirigentes políticos y administrativos del municipio de Cruces, realizó este viernes un recorrido por los consejos populares (CP) El No-Chicharrones y Potrerillo, con el objetivo de puntualizar las principales deficiencias e inquietudes ─sobre todo─ en los rublos económico y social para enfrentar las crisis que vive el país.

En el primero de ellos, se recalcó por parte de los principales factores, la escasa distribución de los alimentos en la comunidad de El No, además de no contar allí con una placita para su expendio. Según el delegado de la circunscripción, Valeri Aparicio Solís, el sector rural en su área se halla desprotegido, sumado al hecho del éxodo de la fuerza de trabajo hacia las urbes, que atenta de igual manera contra la soberanía alimentaria. Apuntó además el elevado índice de hurto y sacrificio del ganado, que, si bien no es la única que incide en ello, sí es una de las causas principales. “Nuestra población campesina vive hoy insegura, con muchos temores, más si tenemos en cuenta que es un sector muy envejecido”, estimó.

Las trabajadoras sociales de la comunidad subrayaron el alto número de personas desvinculadas laboralmente, que asciende a los 434, los cuales no han podido persuadir para que de manera legal posean una fuente de empleo. “Hemos intentado convencerlos sobre la importancia de legalizar esos trabajos informales que hoy día están realizando. Mayoritariamente son tareas agrícolas que aun no tienen patente y sin la cual no podrán pagar su seguridad social en un futuro”, alegó Yeni Quintero Ávalos, trabajadora social del CP.

Carranza Valladares propuso que, para entablar ese diálogo tendrán que apoyarse con los especialistas de la ONAT u otras instancias afines, o mediante iniciativas como las ferias de empleo para motivar debidamente a los jóvenes desvinculados.

Se resaltaron igualmente otros problemas como la deficiente atención a los casos vulnerables, identificados alrededor de 145 en todo el CP. Por otra parte, se analizó la exigua programación recreativa en el círculo social arrendado, las condiciones deplorables en las que se haya el parque infantil, y la continuidad del programa de ruralidad en la construcción de viviendas.

Posteriormente, en el CP Potrerillo fueron examinados casi los mismos tópicos, con mayor énfasis en las cifras alarmantes que exhibe el sacrificio de ganado mayor, sobre todo en la zona fronteriza con la provincia de Villa Clara. Sobre esta misma cuerda, 5 de Septiembre abundará en otros detalles próximamente.

Visitas: 18