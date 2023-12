Primer ministro Marrero Cruz presenta en el Parlamento plan de medidas para dinamizar la economía

Compartir en

El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó este miércoles en el plenario del Parlamento un análisis crítico de la gestión económica y financiera en el país y anunció medidas concretas a implementar en 2024 para dinamizar la economía nacional.

“Hemos trabajado en un escenario de economía de guerra, con todas las complejidades que ello conlleva –dijo–, con el bloqueo recrudecido y a pesar de las insistentes campañas de los enemigos de la Revolución, que dicen que el bloqueo no tiene nada que ver con la crisis. Sí hace daño, y lo reiteramos: quítenlo y verán lo que el pueblo puede hacer. No estamos sentados esperando, estamos buscando soluciones propias”.

Recordó que Cuba, con el agravante del bloqueo, ha tenido que enfrentar, como el resto del mundo, las crisis globales derivadas de la pandemia. “Tenemos vacunas propias, pero no hemos superado todo lo que dejó esa crisis, más el resto de conflictos globales que inciden en el comercio y nuestra economía sujeta a esos vaivenes”, afirmó.

“Tenemos una alta insatisfacción por no haber avanzado lo necesario y disminuir el efecto de estos fenómenos externos. Podíamos haber hecho más cosas. Persisten insuficiencias propias y problemas subjetivos que afectan la capacidad de programas y proyecciones económicas”, reconoció el primer ministro cubano.

Entre los principales factores que influyen en la gestión de gobierno, comentó que los organismos globales no articulan adecuadamente sus capacidades y funciones de autoridad central en la implantación de políticas, planes y actividades sobre los sectores y actividades de la economía y los servicios.

“Necesitamos un Ministerio de Economía y Planificación más fortalecido. Tenemos que quitar varias cosas, que se concentre en su actividad principal; fortalecer el trabajo del Ministerio de Finanzas y Precios en dificultades como los precios y rectificar políticas que no nos han permitido avanzar”, dijo.

Consideró que se han agudizado distorsiones que violan la institucionalidad y las regulaciones del país, “sin que conlleve riesgo jurídico, administrativo, fiscal o penal para los infractores.

“Ejemplo de lo anterior lo vemos en el sector del comercio, tanto exterior como interior. No se han cumplido los ingresos por exportaciones. La Resolución 115, que se hizo con el mejor de los ánimos para la descentralización de divisas, dejó de cumplir su papel, hay que derogarla”.

Marrero Cruz afirmó ante los diputados reunidos en el Palacio de Convenciones que no se avanza en el principio de subsidiar personas y no productos, no se incrementa la diversificación de bienes y servicios aprovechando potencialidades del país y es insuficiente la participación de la inversión extranjera en el desarrollo de la economía. “En nuestra estrategia, esta es una opción, sino que está establecido que es necesario ampliarla para que aporte financiamiento y know how”, dijo.

“Este es un asunto bien diagnosticado con propuestas para fortalecer el papel rector del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, pero también hay que fortalecer el resto de organismos que atiendan esta actividad y descentralizar”, agregó, y recalcó que es insuficiente la participación de la inversión extranjera en el desarrollo de la economía, a lo que organismos globales y sectoriales, OSDE, Gobiernos territoriales, empresas y otras estructuras deben dar mayor prioridad.

En su intervención, el primer ministro apuntó que no se ha logrado un incremento sostenible de las producciones nacionales, la agroindustrial y, particularmente, la de alimentos, que responda a las necesidades de la población y del país.

Igualmente, persisten deficiencias en el control de las tierras y los procesos de contratación las formas productivas no estatales, que son mayoritarias en la producción agrícola; hay indisciplinas, violaciones, y no se alcanza un mayor aprovechamiento. Tampoco se fomenta el nivel requerido de negocios entre los diferentes actores económicos para el uso de las capacidades ociosas o subexplotadas.

Igualmente, no se alcanzan los niveles productivos necesarios en la industria azucarera, no se garantizan métodos efectivos de regulación y control de precios mayoristas y minoristas. Hay, además, inconsistencias en el funcionamiento del sistema de gestión de la Administración Tributaria, lo que se corresponde con la magnitud de las conductas de evasión y subdeclaración fiscal de actores económicos no estatales.

En ese contexto, el monopolio estatal del comercio ha sido desplazado en ocasiones en gran medida por la dinámica importadora de formas no estatales, que desarrollan muchas veces operaciones fuera de control del Estado y aplican precios abusivos y especulativos.

“La oferta estatal está afectada y la no estatal se consolida como alternativa de la población a precios que son determinados por el cambio de la divisa en el mercado ilegal”, dijo el primer ministro, y apuntó que la ausencia de un mercado cambiario estable afecta el control del tipo de cambio oficial, provoca la devaluación del peso cubano, incrementa su inconvertibilidad y, por ende, la función del dinero y el salario, así como el interés por el trabajo.

“En lo expuesto con anterioridad están muchas de las causas que provocan el éxodo de profesionales y jóvenes del sector estatal al no estatal y la tendencia a buscar proyectos de vida en el exterior”, subrayó.

También señaló que los Gobiernos provinciales y municipales no siempre ejercen debidamente su autoridad y autonomía en función de gestionar el desarrollo de la vida económica y social de sus territorios, de manera particular en lo correspondiente a la producción de alimentos.

Ello –dijo– se evidencia en la dependencia de la gestión del Gobierno central para garantizar, desde la importación, los productos de la canasta familiar normada, en detrimento de la identificación de todas las potencialidades para producir en el municipio y materializar el balance territorial de alimentos.

Hoy es insuficiente y no se generaliza el uso de los medios electrónicos de pago para la realización de operaciones comerciales por personas naturales y jurídicas, agregó, y reconoció que “los planes de medidas para salir de la situación en que nos encontramos no logran su concreción ni marchan al ritmo necesario en todos los sectores y ramas de la economía”.

Marrero Cruz recordó que a lo largo de los años 2021, 2022 y 2023 se han aprobado más de 400 medidas para impulsar la economía. “Se ha desplegado el desarrollo de los macroprogramas, programas y proyectos, pero su materialización ha sido lenta”, a lo cual se han añadido la falta de divisas y otros factores objetivos que influyen con fuerza en la situación.

Reconoció, también, que la gestión de gobierno se ha ejercido con formalidad, lo que se manifiesta desde el nivel central hasta provincias y municipios.

“No siempre se han priorizado la actualización de los sistemas de trabajo, métodos y estilos de dirección; la selección de prioridades para la formulación de propuestas, definición de los objetivos e indicadores concretos, la toma de decisiones oportunas con el correspondiente seguimiento y control, en lo cual ha incidido la deficiente actuación de algunos cuadros”.

Agregó que, en medio de la compleja situación que atraviesa el país, a pesar de la implementación de directivas generales y un incremento del enfrentamiento a las ilegalidades, no se contienen lo suficiente el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Ello –señaló– demuestra que es insuficiente lo hecho hasta el momento.

Estabilización macroeconómica: Condición necesaria para el crecimiento

“Hemos venido trabajando todo el año en una serie de análisis y propuestas, consultas a especialistas, con la seguridad de que es necesario un grupo decisiones y sistemas de trabajo. Aun cuando sabemos que el escenario 2024 tendrá complejidad, experiencia de trabajo en tiempos de crisis hay”, afirmó el primer ministro cubano y pasó a exponer la implementación del programa de estabilización macroeconómica.

El propósito es restaurar los requisitos macroeconómicos que permitan garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico, el desarrollo y el proceso de construcción socialista.

Es –explicó– un cambio esencial en materia de gestión macroeconómica, en coordinación con el plan del presupuesto y la programación monetaria.

Su implementación integral y coordinada es parte del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030, y requiere de la consolidación de la coordinación y participación de diversas instituciones para fortalecer la disciplina fiscal financiera y la transformación productiva.

Entre los objetivos está recuperar los servicios turísticos y recuperar un turismo que irradie su recuperación a otros sectores y contribuya a elevar los ingresos en divisas, e incrementar las exportaciones de bienes y servicios, explotando todas las potencialidades de los servicios profesionales, en particular los de salud.

Igualmente, fomentar las producciones de níquel, tabaco, ron y otros rubros exportables.

“Las potencialidades que tenemos son grandes, ejemplificadas en las negociaciones de las giras que se han hecho. Tenemos solicitudes de níquel, tabaco, ron”, dijo, y destacó la necesidad de transformaciones y de elevar las producciones.

Mercado cambiario, inversión, comercio electrónico, alimentos y fuentes renovables de energía

También se plantea redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, lo cual incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios.

“Tenemos que poner fin a esa práctica de que desde otro país, desde una PC, se ponga la tasa de cambio especulativa que rige en este país. Hay un grupo de trabajo, con protagonismo del Banco Nacional de Cuba, que ha avanzado en propuestas que se analizarán en el transcurso de 2024 para determinar cuál es la tasa de cambio que debe tener el peso cubano, dijo Marrero Cruz.

Mencionó la pertinencia de incentivar la captación y recuperar los flujos de remesas, pues con las medidas impuestas por la Administración Trump, vigentes en la actualidad, una parte importante toma otros caminos y no pasan por las instituciones financieras.

En ese sentido, se impone estudiar la factibilidad de nuevos canales y plataformas, y el empleo de escenarios digitales para las remesas y operaciones de cobros y pagos desde el exterior, bancarizadas. Igualmente, implementar el nuevo mecanismo para la asignación y gestión de la liquidez para todos los actores económicos (CL).

Es parte también del plan la utilización de nuevos medios de pago o tarjetas en divisas, a las que se les aplicarán incentivos para la compra de bienes y servicios, y que se podrán recargar desde el exterior o en efectivo, e implementar medidas para que las formas de gestión no estatal realicen sus importaciones con pagos desde Cuba y no desde el exterior.

Se propone, además, desarrollar procesos negociadores con proveedores tradicionales y no tradicionales, para el abastecimiento estable de mercancías, con el empleo de diversas formas de participación, de amortización de pagos y deudas.

También, aplicar nuevos proyectos de negocios y mecanismos que permitan inyectar liquidez en las cuentas en divisa digital (MLC), fondos que respaldarán las operaciones comerciales y de aprovisionamiento.

Otras medidas apuntan a fomentar negocios con personas naturales y jurídicas con capacidad financiera para la importación y comercialización de materias primas, productos intermedios que influyen favorablemente en la oferta, y con ello en la formación de precios del mercado mayorista y minorista, así como el empleo de créditos financieros y comerciales de bancos o casas financieras internacionales.

Además, potenciar el comercio electrónico con pagos desde el exterior, garantizando un esquema que asegure a los productores el acceso a las divisas necesarias para reaprovisionarse, producir de manera sostenible y ofrecer más bienes y servicios a la población, y continuar el proceso de renegociación de la deuda externa con países estratégicos para el desarrollo económico y social de la nación.

Se incluye aumentar la participación de la inversión extranjera, priorizando la producción de alimentos. “Hay muchos negocios y solicitudes, hay que ponerse las pilas en todos los sectores: OSDE, organismos… Tenemos solicitudes desde varios países: ‘Yo pongo el dinero, pongan las tierras y me pagan con la producción’. La otra se queda en Cuba para la población, no solo la producción agrícola, sino la pecuaria”, dijo Marrero Cruz.

Igualmente, es estratégica la transformación de la matriz energética, “incorporar nuevas inversiones relacionadas con el incremento de las FRE, un área en la que se avanza en las negociaciones en proyectos concretos. Hoy se debe estar firmando un negocio para producir 1 000 MW con paneles solares”, precisó.

El primer ministro se refirió también a otras medidas para incentivar la producción nacional, una tarea de primer orden en 2024. Recordó que no es igual producir cuando se depende de la disponibilidad de fertilizantes y pesticidas importados, “pero hay muchas experiencias en las que, con limitaciones, se han logrado producciones y rendimientos. Un país agrícola tiene que producir su comida”.

Capacidades industriales ociosas, uso de la tierra, importaciones y exportaciones y aranceles

En la exposición ante los diputados, Marrero Cruz expuso igualmente la intención de fomentar, como alternativa para la explotación de capacidades ociosas de la industria nacional, los contratos de producción cooperada con inversionistas extranjeros y actores económicos no estatales que aporten financiamiento en divisas y materias primas.

El plan de estabilización macroeconómica prevé, además, garantizar el uso racional de la tierra para incrementar la producción nacional de alimentos.

El primer ministro dijo que el 80% de la gestión de la tierra está en manos de formas productivas no estatales y el 20% en estatales, “sin embargo, la responsabilidad de alimentar al pueblo es del Gobierno. A todo el que le dimos usufructo, que cultive en función de la alimentación del pueblo”, dijo, y mencionó los precios especulativos con que llegan al mercado los productos, a través de sucesivos intermediarios que muchas veces ganan más que el productor.

En este sector, se prevé perfeccionar y desarrollar el proceso de contratación con las formas productivas no estatales en la agricultura. “Hay que sembrar más caña, entre las medidas hemos autorizado a Azcuba la venta en divisa de azúcar a empresas mixtas, para reinvertir esos ingresos en la industria”, señaló el primer ministro.

Igualmente, se plantea promover negocios que contribuyan a recuperar la industria azucarera e incrementar los rendimientos agrícolas en los campos cañeros.

Marrero Cruz destacó la necesidad de lograr un balance de alimentos a nivel municipal con una mayor participación de la producción nacional de alimentos en la canasta familiar normada.

También, incentivar la compensación de importaciones con exportaciones, “pensando como país, con base en la posibilidad de importar insumos y productos esenciales para la economía a cambio de ofrecer determinados productos y/o servicios en el exterior”, dijo, y comentó que recientemente un barco de leche de Bielorrusia se pagó con productos de BioCubaFarma.

Se pretende, como parte de las medidas, estimular la importación de materias primas para favorecer las producciones nacionales, especialmente las agropecuarias y de alimentos en general, buscando a la par desestimular la importación de productos terminados.

Además, reducir en un 50%, para todos los actores económicos, el pago de aranceles por las importaciones de materias primas y bienes intermedios, con especial énfasis en la producción agropecuaria y de otros alimentos, e incrementar las tarifas arancelarias a la importación de algunos productos listos para la venta, como tabacos, cigarros, rones, cervezas y otros, de los que hay producciones en el país.

Igualmente, establecer un mecanismo financiero diferenciado para la producción nacional de alimentos en moneda nacional y en divisas, que parta de los propios ingresos generados.

Canasta familiar y subsidios. Combustible, electricidad, agua y tarifas en servicios

Marrero Cruz continuó destacando la necesidad de implementar una política justa de ahorro, en determinados casos que no son imprescindibles, lo cual contempla gastos administrativos y plantillas que no son estrictamente necesarias.

“Es un asunto que ha sido muy debatido en el Consejo de Estado y en las comisiones de la Asamblea Nacional. Es preciso identificar todas las reservas para la captación de nuevas fuentes de ingresos y avanzar en la reducción de los gastos del presupuesto del Estado”, afirmó.

“Dentro de unos días, se reunirán todas las Asambleas Municipales para aprobar el presupuesto y cada municipio que proyecte déficit presupuestario debe aprobar adicionalmente un plan de acciones dirigido a incrementar los ingresos y disminuir los gastos en las actividades administrativas y otros que no afecten a la población”, dijo el primer ministro.

Precisó que todo municipio que tenga déficit presupuestario, requiere un plan concreto de acción sobre cómo incrementar ingresos y disminuir gastos. A esos objetivos deben estar sujetas decisiones relativas, por ejemplo, a incrementos de salarios y pensiones.

Otras acciones en las que se trabajará en 2024, informó Marrero Cruz, serán las siguientes:

–Reevaluar las exoneraciones fiscales y el efecto real que tienen en la economía para beneficio de la población y eliminar las que no se justifiquen, asegurando el cobro de los impuestos y el incremento de los ingresos al presupuesto del Estado.

–Avanzar en la implementación del principio de subsidiar a personas, no productos (“No es justo que reciban lo mismo los que menos y los que más tienen”, comentó), para lo cual se debe ir transitando a un esquema más justo y eficiente..

Se trabaja en la actualización del costo de la canasta familiar normada y de la canasta de bienes y servicios de referencia, con los precios de los alimentos de producción nacional y los de importación para el plan de la economía de 2024. En este sentido, también se incluye actualizar, por parte del MTSS, el procedimiento para una mejor identificación de las familias y personas en situación de vulnerabilidad y se ratifica el principio de no dejar a nadie desamparado.

–Se mantendrá la libreta para la distribución de la canasta familiar normada. “Reconocemos los problemas en mantener la estabilidad de sus productos”, dijo Marrero Cruz.

–Se incrementarán los precios minoristas y mayoristas de los combustibles. Se tomará como referencia el precio de venta en dólares de la región, aplicando la tasa de cambio del mercado cambiario oficial. Incluye habilitar para los turistas una red de servicentros que se emplearán para la captación de divisas frescas bajo la premisa de evitar efectos negativos en la población.

Las restricciones actuales para la obtención de combustible y el incremento de la demanda han incidido en las dificultades para abastecer en las cantidades necesarias a sectores vitales de la economía nacional y la población.

El impuesto que se recaude en CUP se aportará al presupuesto del Estado y tributará al financiamiento de gastos sociales.

–Incrementar en un 25% la tarifa eléctrica del sector residencial, solo para los altos consumidores a partir de los 500 kWh como mecanismo de contención de la demanda.

La variación de los precios internacionales de los combustibles repercute directamente en un aumento de los costos en la generación de la electricidad.

En la actualidad, el 94% del consumo de los hogares se concentra en el rango hasta 300 kWh.

Se aplicará a las formas de gestión no estatal que ejercen su actividad en el interior de la vivienda la tarifa del sector no residencial, en sustitución de la actual. Se prestará atención al robo de electricidad.

–Incrementar la tarifa a la población con abasto de agua no metrada, de 7 a 21-24 CUP. Más que política recaudatoria, busca estimular el ahorro.

Hoy, el presupuesto del Estado subsidia la diferencia entre las tarifas de comercialización y el costo del metro cuadrado de agua, que asciende en el año a más de 900 millones de pesos.

–Descentralizar a los Gobiernos territoriales la facultad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas de la medicina natural y tradicional de elaboración local dispensarial e industrial. Se reconocen en la formación de los precios los costos y gastos de producción.

Los precios minoristas previstos a implementar a partir del mes de febrero, en vanas formulaciones, oscilarán entre 11 y 50 CUP.

–Incrementar los precios de cigarros y tabacos.

–Modificar los precios del gas licuado, incrementando el precio minorista del cilindro de 10 kg de 100 a 225 CUP, y de 810 a 1 014 CUP el de 45 kg.

–Aplicar nuevas tarifas en los servicios de transportación de pasajeros.

–Prorrogar las exenciones arancelarias a la importación de alimentos y aseo por personas naturales.

Comercio, tributos y empleos

–Se crearán las condiciones que permitan la sostenibilidad de la oferta en el sistema tiendas en divisas con precios competitivos, y con esto el mejoramiento en las tiendas en moneda nacional.

“La visión no es dolarizar la economía, todo lo contrario, pero para transitar ese camino hay que pasar por dolarizaciones parciales”, explicó Marrero Cruz.

–Actualizar los valores referenciales de las viviendas para aplicar los impuestos asociados a la compraventa entre personas naturales. Regulación del pago al momento de formalizar la transmisión.

“Tenemos que hacer valer el papel de los Gobiernos. Queremos estimular el mercado; que se venda, pero que se venda a precios justos. El que produzca y genere ingresos, bienvenidos. A los que le tenemos que ir arriba es a quienes solo lo hace en beneficio personal; tenemos que lograr que los precios sean accesibles día a día, no solo en ferias”, afirmó el primer ministro.

“Hemos dado pasos para que el Gobierno abra la economía y que no se concentre ese proceso en pequeños negocios, sino en la empresa estatal socialista”.

–Avanzar en el perfeccionamiento de la gestión de la Administración Tributaria. Revisar sus estructuras y remuneración. Perfeccionar los mecanismos de control. Coordinar con la ONEI para garantizar la obligatoriedad de todos los actores de declarar sus resultados.

“Cuando no se informa, ese es el primer paso a la evasión”, dijo Marrero Cruz.

–Fomentar la generación de nuevos empleos, a partir del desarrollo de nuevas capacidades y de las demandas del desarrollo territorial.

El primer ministro informó que al cierre de 2023 se estima una disminución del 4% de los ocupados en la economía. Se implementarán medidas para detener esta tendencia.

Potenciar y sistematizar las ferias de empleo como un método integrado para la gestión de fuerza de trabajo encaminado a acercar a las personas a las ofertas de empleo y cursos de habitación con la participación de todos los actores estatales y no estatales. En la última feria, 7 027 personas encontraron ofertas de empleo o cursos de preparación.

–Ampliar la aplicación de la organización salarial de las empresas sin la obligatoriedad de aplicar la escala salarial única (Decreto 87/ 2023)-

–Aplicar medidas para incentivar la incorporación y permanencia de los trabajadores de sectores priorizados de la actividad presupuestada.

–Reducir los niveles de informalidad en el empleo, promoviendo un cambio de enfoque que se oriente a que la persona no se ponga en un estado de vulnerabilidad voluntaria, al no generar derecho a la seguridad social. “El Código de Trabajo es para todos, no solo para el sector estatal. No puede ser que haya embarazadas que sean amenazadas con ser sacadas del trabajo o trabajen más de las horas establecidas”, comentó Marrero Cruz.

Funcionamiento de los actores económicos

–Avanzar en la transformación integral de la empresa estatal socialista y lograr un despegue que le permita consolidarse como principal actor de la economía nacional.

–Perfeccionar las estructuras y funcionamiento de las OSDE y los sistemas empresariales subordinados. Hay 157 OSDE y más de 2 500 empresas estatales.

En proceso de discusión está la Ley de Empresa, que considera, entre otros elementos, su clasificación teniendo en cuenta las particularidades y reforzar la autonomía empresarial. “Este es un proceso profundo y necesario”, dijo Marrero Cruz, y reconoció que “muchas de nuestras OSDE se han convertido en un engendro inmenso”.

–Diseñar la propuesta para la atención institucional al sistema empresarial.

–Avanzar en la creación de mipymes estatales y promover la constitución de empresas mixtas entre entidades estatales y mipymes privadas.

–Aprobar la norma jurídica que establezca los principios para las relaciones entre actores estatales y no estatales.

