Presupuesto: construcción colectiva, control popular

Con la premisa de que la mejor manera de controlar el presupuesto asignado a un municipio o entidad es, precisamente, teniendo un conocimiento detallado de cada una de sus partidas, la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, compartió recientemente importantes reflexiones con los delegados presentes en la V sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos.

“Es preciso un ejercicio de participación, de construcción del presupuesto. Tenemos que lograr que el delegado del Poder Popular conozca cuáles son las fortalezas, las reservas, lo que tiene que hacer en su demarcación para poder controlar”, puntualizó y llamó a que los informes que sean presentados ante el órgano de gobierno tengan un carácter cualitativo, sin menospreciar los números, para saber la verdadera efectividad de ese presupuesto que se está proponiendo.

“El presupuesto es una construcción de consensos, porque no todos los problemas pueden resolverse- a partir de la situación económica del país- pero sí deben definirse y argumentarse aquellas cuestiones que tendrán atención”, aseguró.

Contribución territorial, una posibilidad que no siempre se aprovecha

En opinión de Ortiz Mantecón, la contribución territorial al desarrollo local (CTDL) es la fuente primaria de desarrollo de un territorio, y no le falta razón cuando se conoce que en la liquidación del ejercicio fiscal al cierre del 2022 en el país se inejecutó la CTDL.

“Son bondades que no podemos perderlas en las actuales circunstancias que tenemos. Hay que defender su uso eficiente, en lo que haga falta, pero hay que hacerlo con seriedad, responsabilidad, autoridad, compromiso y con conciencia de los problemas que tenemos en el territorio. El destino de esa CTDL lo tiene que aprobar la asamblea y no se puede quedar en letra muerta, por lo que el delegado tiene que conocer cuáles entidades estatales, asentadas en su demarcación contribuyen o no.

“La contribución que se apruebe es para utilizarla, para darle el destino que socialmente y en pos del desarrollo del municipio se argumente y apruebe”, remarcó.

Los delegados no pueden enfocarse únicamente en los presupuestos destinados a sectores como salud, educación, deporte y cultura; tiene que verse cerca también de las demás empresas del territorio, insistió, pues así pueden garantizarse transformaciones importantes, desde la aplicación de la innovación, la ciencia y la técnica, un acápite al que hay que dedicar una mirada más detallada”, sugirió.

Finalmente, la viceministra de Finanzas y Precios, definió estos encuentros de análisis de los anteproyectos de presupuesto y plan de la economía (es la segunda oportunidad que se realizan) como el camino para disponer de presupuestos atemperados a la realidad de cada territorio.

“Los delegados, como dignos representantes del pueblo, que rinden cuenta ante sus electores tienen que conocer, formar parte, crear, construir su presupuesto para después hacer un efectivo control popular”.

