Por amor: los pequeños de Cienfuegos ganadores del concurso Amigos de las FAR

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 39 segundos

En Cienfuegos, el corazón de los pioneros late fuerte por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) . Así lo demostraron los más de 500 niños que participaron en el concurso provincial Amigos de las FAR. El certamen, Lejos de ser un simple ejercicio escolar, deviene cada año homenaje conmovedor de los más pequeños a quienes defienden la soberanía nacional.

Con trazos de ternura y respeto, en modalidad de Artes plásticas participaron pioneros Moncadistas (1ro a 3er grado), José Martí (4to a 9no) y de la Enseñanza Especial. El jurado destacó la sensibilidad artística, la originalidad y, sobre todo, el profundo respeto hacia las FAR que emanó de cada trabajo. “Las piezas reflejan con autenticidad el vínculo afectivo entre la niñez cubana y nuestras Fuerzas Armadas, mientras exaltan valores como la solidaridad, el patriotismo y la defensa de la paz”, reza el dictamen.

Los ganadores del Premio Provincial fueron Alejandro Correa Oliva, Nohemí Hernández Villa y Taylor Toledo Contreras, tres talentos que, con pincel y colores, demostraron fidelidad a los valores patrios.

En el apartado literario, el jurado examinó 153 trabajos. Lo que más impresionó fue la habilidad de los niños para expresar sentimientos de respeto, cariño y admiración hacia los combatientes, en tanto reflejan con palabras propias la confianza y seguridad que ellos inspiran en las nuevas generaciones. Las laureadas fueron Nicole de la Caridad Dekaram Lazo y Patricia de la Hoz Sosa.

Momento emotivo resultón cuando Nicole de la Caridad leyó la carta con la que ganó el certamen. El texto resalta los valores de disciplina, valentía, altruismo y amor por la humanidad que admira en los combatientes de las Fuerzas Armadas. “En nuestra vida como pioneros nos esforzamos en seguir su ejemplo, cuando ayudamos a nuestros compañeros, cumplimos con las tareas y actividades de la escuela estamos aprendiendo a ser como ustedes: responsables, solidarios y valientes. Sepan que los admiramos mucho, que cada uniforme que vemos representa seguridad, sacrificio y amor por Cuba”, dijo.

La categoría de audiovisuales no se quedó atrás. El jurado resaltó cómo las muestras lograron transmitir, desde la perspectiva de los más jóvenes, la importancia de contar con hombres y mujeres que defiendan la paz, la libertad y las conquistas de la Revolución. Todo con una sensibilidad artística que emociona

Adriana López Amat, miembro del Buró Provincial de la UJC, elogió la creatividad y sensibilidad de los participantes, mientras se enorgulleció de la presteza y el compromiso de la nueva generación con la Patria, una garantía, expresó, de que el futuro está en buenas manos.

En Cienfuegos, niños y adolescentes dibujan, escriben o graban como expresión de afecto entrañable por la Patria y sus defensores.

Visitas: 2