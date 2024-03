Pago o transferencia electrónica, diferentes beneficios

Compartir en

Transferir desde su tarjeta Red puede ser la solución para pagar, pero no la opción más beneficiosa. El pago electrónico, además de la bonificación que ofrece el banco,es la ruta adecuada a ofrecer a clientes; en el caso del código QR, este permite identificar la operación disponible.

Es evidente, en mayor proporción, la visualización de códigos QR en comercios de Cienfuegos, dígase estatales o particulares, en ¨cumplimiento¨ con la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba (BCC), la cual en su Artículo 8 refiere que “los sujetos de esta Resolución, garantizan a sus clientes el acceso y uso de los canales electrónicos de pago para la adquisición de bienes y la prestación de servicios”.

¿Qué son canales de pagos electrónicos? Las opciones que ofrece el banco para que los usuarios puedan realizar transacciones o tener información de sus productos sin necesidad de desplazarse a una sucursal bancaria; página web, aplicaciones móviles, terminales de punto de venta, banca telefónica y cajeros automáticos.

Puede que a usted también le sucediera y al pagar a través de la opción “Pago en Línea” y escáner el código QR del establecimiento se muestre error, esto puede ocurrir por problemas de conexión, pero antes, compruebe que en el centro del código QR identifique el ícono de la pasarela Transfermóvil o Enzona; en caso de mostrarse el identificativo de Etecsa, este no está asociado al comercio electrónico.

En este último caso, el código QR se genera, desde la propia pasarela para facilitar el envió de transferencias de dinero, sin tener que teclear el número de la tarjeta Red, el cual puede ser asociado a la cuenta fiscal del establecimiento, pero también a una cuenta personal.

¿Qué es el código QR para realizar pagos a través de las pasarelas? Es el código de barras bidimensional que almacena los datos codificados del comercio, nombre, número de cuenta y moneda que genera el prestador de servicio; así como en algunas operaciones el número de transacción e importe a pagar.

CANALES DE PAGOS ELECTRÓNICOS PARA PERSONAS NATURALES

En Cuba, las pasarelas Transfermóvil y Enzona son dos de los canales de pagos electrónicos habilitados para personas naturales. La debida asociación al comercio electrónico y activación del código QR se formaliza por los actores económicos mediante los enlaces virtuales con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) y Empresa de Telecomunicaciones e Informática para la Defensa (Xetid).

Activado el código QR a través del comercio electrónico, el cliente puede pagar bienes y servicios, en el caso de Transfermóvil, al seleccionar¨Pago en Línea¨ y en la plataforma Enzona, mediante el ícono disponible para escanear.

Escaneado el código QR, en la pantalla se muestra el nombre del establecimiento y con mayor seguridad procede a insertar el importe a pagar y aceptar la opción. Recibida la confirmación de pago, le muestra la información al dependiente y este último procede a registrar los datos de la transacción efectuada.

Los terminales de puntos de ventas, conocidos POS por sus siglas en inglés, de contratación con Fincimex, es otra opción para el cobro de servicios; de implementación, de acuerdo a las condiciones económicas y tecnologías de cada territorio, así como finanzas del establecimiento.

BENEFICIOS E INCONVENIENTES AL PAGAR O TRANSFERIR

Ahorrar dinero y obtener un por ciento de bonificación que ofrece el banco es un beneficio que recibe el cliente con el pago electrónico cuando utiliza tarjeta de ahorro, salario o jubilación; además del recibo de descuentos que pudiera ofrecer el propio negocio. En la operación de transferencia el usuario no es bonificado.

Pagar sin límite en el importe es otra disponibilidad cuando la operación es dirigida a la cuenta corriente o fiscal del comercio. No siendo igual, al transferir a una tarjeta Red de persona natural, donde se aplica límites de: hasta 80 mil pesos cubanos (CUP) por operación y hasta 120 mil CUP en el mes a través de los canales de pagos electrónicos.

Los establecimientos asociados al comercio digital pueden ofrecer un servicio más, la caja extra y recibir ingresos por esta prestación. Otra ventaja para la población que permite, a partir de la contratación con el banco y el efectivo percibido por las ventas, la extracción de dinero físico de la tarjeta.

Es real que las transferencias electrónicas facilitan la no manipulación de efectivo, disminuye las visitas y espera en cajeros automáticos, así como sucursales bancarias, pero no constituyen un canal de pago electrónico y con esta operación los actores económicos no cumplen el mencionado Artículo 8 de la Resolución 111/2023 del BCC.

