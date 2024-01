Oriente Medio, Ucrania, IA y temores ante una vuelta de Trump: así fue el Foro de Davos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 35 segundos

Como cada final de enero desde 1971, en la ciudad suiza de Davos se clausura el Foro Económico Mundial (FEM), evento internacional en el que participan los representantes de gobiernos y empresas de más de 100 países.

Sin embargo, este año, la agenda no ha incluido solo la economía. Bajo el lema ‘Reconstruir la confianza’, la cumbre de 2024 ha abordado también otras cuestiones que preocupan al mundo: el restablecimiento de la seguridad y la cooperación internacional, el cambio climático, las tecnologías de inteligencia artificial, la conservación de la naturaleza, la energía verde y los riesgos de nuevas pandemias.

Oriente Medio

Más allá de la economía, los participantes aprovecharon el foro para tratar diversas cuestiones de interés global y regional, con la paz en Oriente Medio como uno de los temas más relevantes. El presidente israelí, Isaac Herzog, intervino el jueves en la cumbre, donde afirmó que su pueblo no es capaz de pensar en un proceso de paz con los palestinos en estos momentos, informa The Times of Israel. “Si se pregunta ahora a un israelí medio por su estado mental, nadie en su sano juicio está dispuesto ahora a pensar en cuál será la solución de los acuerdos de paz”, dijo.

Al mismo tiempo, el mandatario señaló que la normalización de los lazos entre Israel y Arabia Saudita sería un elemento clave para poner fin a la guerra con Hamás y un factor de cambio para todo Oriente Próximo, recoge AP.

Ucrania, en busca de perspectivas

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, mantuvo en Davos una serie de conversaciones con altos funcionarios presentes en el foro, entre ellos el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sin embargo, no todos los presentes parecían estar dispuestos a encontrarse con el líder ucraniano. Politico informó el miércoles, citando a sus fuentes, que Pekín rechazó una solicitud de Kiev para reunirse durante la cumbre, a pesar de que desde Ucrania han señalado en repetidas ocasiones la necesidad de que el país asiático se una a las negociaciones.

Luego de que se difundieran los rumores, Zelenski aseguró que no tenía planeado reunirse con el primer ministro chino, Li Qiang, en Davos, insinuando que es un funcionario de bajo rango. Pese a esta afirmación, mantuvo encuentros con los primeros ministros de Bélgica, Alexander de Croo, y Vietnam, Pham Minh Chinh.

El mandatario ucraniano también discutió el martes con ejecutivos de JPMorgan, el mayor prestamista estadounidense, y otros grandes inversores internacionales al margen del foro, para atraer capital a la reconstrucción de su país. “Que Dios te bendiga“, dijo a Zelenski el director ejecutivo de JPMorgan James Dimon, citado por Bloomberg.

Como parte de sus esfuerzos por llamar la atención sobre el conflicto, durante su intervención en el foro, el mandatario ucraniano reiteró su llamamiento a aumentar el suministro y la producción de armas para satisfacer las necesidades de su país, al tiempo que culpó a Occidente del actual estado de la situación en el frente, afirmando que se instó constantemente a Kiev a evitar una escalada.

Al mismo tiempo, una reunión de asesores de seguridad nacional centrada en el proyecto de paz propuesto por Ucrania, celebrada el pasado domingo en la ciudad suiza, terminó sin una hoja de ruta clara, recoge Bloomberg.

‘Cruzada’ de Milei contra el socialismo

Para el presidente de Argentina, Javier Milei, quien asumió el cargo el pasado 10 de diciembre, el Foro de Davos fue su primer acontecimiento internacional, en donde aprovechó para mantener conversaciones con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, entre otros dirigentes.

Según medios argentinos, el discurso del mandatario en la cumbre causó “estupor y sorpresa” entre los asistentes. En su intervención, advirtió que Occidente “está en peligro”, porque aquellos que supuestamente deben defender sus valores “se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo”. En este contexto, remarcó que el socialismo es “un fenómeno empobrecedor que fracasó”.

Milei insistió en que el capitalismo de empresa es “el único sistema moralmente deseable” para terminar con la pobreza. El presidente argentino también criticó la agenda ambiental que aboga por la protección del planeta, incluso a través de “mecanismos de control poblacional” como “la tragedia del aborto”.

“¿Va a volver Trump?”

Según varios informes, la vida política estadounidense también fue un aspecto significante del debate y de los temores en Davos. Si bien Donald Trump no asistió este año al Foro Económico Mundial, el tema de su posible reelección como presidente de EE.UU. ha ocupado gran parte de las charlas de los participantes del evento, afirmó a CNBC el presidente del Instituto de Finanzas Internacionales, Tim Adams. “Todas las preguntas que me hicieron mientras caminaba por el paseo [de Davos] fueron: ‘¿Va a volver [Trump]?'”, expresó.

El día en que el expresidente estadounidense ganó el caucus del estado de Iowa coincidió con el inicio de los debates en la ciudad suiza. En este contexto, un alto funcionario de la UE dijo a CNBC que el bloque comunitario tiene preocupaciones y se está “preparando para cualquier escenario”.

Cambio climático y ‘enfermedad X’

En términos de riesgos epidémicos, se debatió el peligro de una posible nueva infección, más fuerte que la covid-19, descrita como “enfermedad X“. La OMS advirtió que una potencial ‘enfermedad X’ originada por “un patógeno del que actualmente se desconozca que cause enfermedades humanas” podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia de coronavirus.

Uno de los episodios más llamativos de la cumbre fue la propuesta de la activista medioambiental Jojo Mehta, quien defendió que la Corte Penal Internacional debería añadir la categoría penal de “ecocidio” junto al genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra para penalizar los efectos secundarios de la agricultura, la pesca y la producción de energía.

Por su parte, un grupo de empresas que representan a un tercio de la industria minera y metalúrgica mundial se comprometió el miércoles a tomar medidas que mitiguen sus efectos negativos. Se trata de la plataforma de minería sostenible Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), que reúne a más de 27 empresas mineras y a más de 35 asociaciones miembros nacionales, regionales y de materias primas.

Sin embargo, Achim Steiner, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, declaró a Economic Times que la lucha contra el cambio climático ya no es una opción para los países desarrollados o en desarrollo. “Cada año que pase en el que retrasemos la descarbonización nos costará muy caro a todos”, afirmó.

“Hipocresía” y uso de aviones privados

Otro de los temas comentados fue el incidente con el avión de Blinken, quien no pudo regresar a su país el miércoles según lo previsto debido a una avería en la aeronave. Como consecuencia, un avión más pequeño voló de Bruselas, Bélgica, para regresar a casa al jefe de la diplomacia estadounidense, mientras que muchos de sus ayudantes y periodistas llegaron a Washington en vuelos comerciales.

Desde hace años, el Foro de Davos es fuertemente criticado por activistas ambientales que denuncian la “hipocresía” de sus asistentes por usar aviones privados para acudir a un evento en el que debatirán sobre el cambio climático. Este año, los residentes de la ciudad suiza también decidieron expresar su protesta en vísperas de la cumbre, saliendo a las calles con pancartas con consignas como: ‘No hay justicia en el capitalismo’, ‘Levántense por la justicia social’, ‘Impuestos a los ricos‘ o ‘Un mundo para todos, dejen de poseerlo todo’.

Sam Altman, estrella de la cumbre

La cumbre también trató la cuestión de la inteligencia artificial (IA) y el peligro potencial que representa para la humanidad. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ofreció durante el evento un discurso sobre el futuro de esta tecnología.

A pesar de la creciente preocupación por que la IA pueda devaluar la mano de obra humana en el futuro, el empresario aseguró a los participantes del foro que esto no ocurrirá. “Cuando leo un libro que me encanta, lo primero que hago al terminarlo es averiguar todo sobre la vida del autor”, ejemplificó.

Visitas: 4