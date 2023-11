Orgullosa de laborar en Bandec

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 30 segundos

Es un orgullo trabajar en el Sistema Bancario Cubano, y en lo particular, por ser parte de la familia de Bandec por cerca de siete años; pasión que crece a partir de la preparación que exige la labor diaria, así como por el sentido de pertenencia de los compañeros de trabajo.Laborar en la Banca, para algunos durante casi toda la vida, genera sentimientos y valores que no se olvidan. Junto a la profesionalidad, laboriosidad y la búsqueda de la perfección, se crea un trabajo en equipo, se forma un linaje; principio para festejar este 12 de noviembre el 26 aniversario de constituido el Banco de Crédito y Comercio (Bandec).

“En el Banco, todos los trabajadores son importantes”, comenta José Enrique Rebollido Batista, subdirector comercial de esta entidad financiera en Cienfuegos, durante mi primera entrevista de trabajo: “Te prepara para laborar en diferentes sectores y de cada persona depende cuanto se aproveche esta oportunidad.” Agrega durante la conversación.

La capacitación es un principio básico, por el que se mide y exige cuan mejor se desea ser; como otros colegas opinan, el inicio es fuerte y la continua preparación resta tiempo, pero agrega satisfacción personal y currículo laboral; un orgullo cuando respondemos, “sí, trabajo en Bandec”.

La diversidad de profesiones, categorías de técnicos y obreros, resulta una de las características del sistema financiero, lo cual permite la iniciación de economistas y contadores, así como de diferentes estudios; algunos como secretaria, recepcionista, cajero o labor administrativa, han seguido el camino de la superación, y en la actualidad son directivos y ejemplo de bancarios.

“Es importante visualizarnos como un todo, no como parcelas”, refiere con amor en diferente espacios, Mayra Menéndez Molina, actualmente jubilada de este Banco comercial. Esta premisa, definida con su fuerte sentir bancario, es lo que hace posible que la prestación de servicios resulte integral, inclusiva y de excelencia; que se cumpla con la funcionalidad de la Banca en la economía y se facilite la vida al cliente.

La familia de Bandec va más allá de las horas de trabajo y edificaciones bancarias; las buenas relaciones interpersonales y la voluntad de enseñar son visibles desde el primer encuentro, otra fortaleza a celebrar también en cada aniversario.

Orgullosa de ser bancaria, sí, y preparada, y tan afirmación se pone en práctica en el día a día, en la atención de cada cliente y compañero de trabajo, a quienes agradezco los logros. A jubilados, algunos ya no físicamente, a trabajadores activos y a quienes mantienen el sentir por el Banco, a todos los que han hecho posible el desarrollo de los servicios bancarios en Cienfuegos y Cuba, lleguen las felicitaciones por el 26 Aniversario de constituido Bandec.

Por : *Anay Terry Tejeda

*Comunicadora Institucional Bandec Cienfuegos

