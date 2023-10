El mandatario venezolano llamó a seriedad, ética y transparencia en el proceso de las conversaciones, insistiendo “no mientan, no mientan, no mientan”. En sus palabras, Venezuela está trabajando de forma muy seria por hacer justicia. “No digo más porque respeto los acuerdos, pero si no cesan de manipular y de mentir tendré que decirlo todo“, advirtió Maduro.