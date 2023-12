NBC: Fracasan las negociaciones en el Senado de EE.UU. para enviar más ayuda a Ucrania e Israel

Compartir en



Los líderes republicanos del Senado de Estados Unidos seguirán obstaculizando la aprobación del paquete de medidas de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, que incluye ayuda extra para Israel y Ucrania, mientras las negociaciones sobre las leyes de inmigración sigan fracasando, informa NBC, que recoge el testimonio de asistentes del Congreso con conocimiento de las negociaciones.

Las conversaciones bipartidistas para consensuar un acuerdo de política fronteriza, dirigidas por el republicano James Lankford, senador del estado de Oklahoma, y por el demócrata Chris Murphy, del estado de Connecticut, volvieron a fracasar el pasado viernes, debido a los profundos desacuerdos que mantienen ambos partidos en relación al “agresivo” proyecto de ley fronteriza del Partido Republicano, conocido como H.R. 2.

El demócrata Chuck Schumer, senador por el estado de Nueva York, aseguró este lunes durante el pleno que su partido está dispuesto a “hacer concesiones”, si bien se niegan a seguir “dando vueltas en círculos” a menos que los republicanos estén interesados en “encontrarlos a mitad de camino”.

Por su parte, John Cornyn, senador republicano por el estado de Texas, aclaró que no se trata de una “negociación tradicional”. “Este es un precio que hay que pagar para conseguir la ayuda extra”, dijo en referencia a los cambios en materia de inmigración, que adquieren el rango de condición para aprobar la ayuda a Ucrania.

Súplicas del Partido Demócrata

Schumer adoptó el lunes una medida de procedimiento en el pleno del Senado para forzar este miércoles una votación de 60 votos sobre un “proyecto de ley base”, que la cámara podría utilizar para aprobar un paquete de ayuda exterior y una ley fronteriza en caso de llegar a un acuerdo.

Asimismo, la directora de presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, envió el lunes una carta en la que suplicaba al Congreso que aprobara rápidamente la financiación de ayuda exterior. “Sin la acción del Congreso, a finales de año nos quedaremos sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania y para proporcionar equipos de las reservas militares de Estados Unidos”, escribió en la misiva.

“No hay un pozo mágico de financiación disponible para hacer frente a este momento. Nos hemos quedado sin dinero, y casi sin tiempo”, advirtió Young.

El Partido Republicano no dará el brazo a torcer

Sin embargo, aun si se pacta un acuerdo, no existen garantías de que sea aprobado en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana no dará el brazo a torcer, pues pretende rechazar cualquier propuesta que no sea el H.R.2.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, argumentó en un comunicado que la Administración Biden “no ha abordado de forma sustantiva ninguna de las preocupaciones legítimas sobre la falta de una estrategia clara en Ucrania, un camino para resolver el conflicto o un plan para garantizar adecuadamente la rendición de cuentas por la ayuda proporcionada por los contribuyentes estadounidenses”.

“La Administración Biden ignora continuamente la catástrofe en nuestra propia frontera. Los republicanos de la Cámara de Representantes han resuelto que cualquier paquete suplementario de seguridad nacional debe comenzar por nuestra propia frontera”, recalcó Johnson.

