Más de mil 400 corredores inscritos en V Maratón de Varadero

Más de mil 400 corredores, provenientes de 23 países y la sede, animarán la V edición de la Maratón de Varadero, trascendió hoy en conferencia de prensa para ultimar detalles del evento que este domingo dirimirá las distancias de 42, 21, 10 y tres kilómetros (km), esta última con participación popular.

Durante la presentación oficial de la competición dedicada al bicampeón olímpico Alberto Juantorena se ratificó, además, que desde las 6:00 a.m. partirán desde el Parque de las 8000 Taquillas los involucrados en la maratón y media maratón, mientras a las 7:00 a.m. lo harán los de 10 km y a las 10 a.m. los de tres.

Jorge Luis Aguilera, manager de la Federación Cubana de Atletismo (FCA), explicó que si bien no aparecen inscritos atletas africanos ni otros extranjeros de renombre, destacan en el listado los mejores exponentes de casa, entre ellos los vigentes monarcas de la edición anterior Francisco Ronnei Estévez y Arletis Thaureaux.

La máxima aspiración para futuros eventos radica en poder sumar a extranjeros de alto nivel, es esta una de las cuestiones principales para que un evento como este de el salto de calidad que pretendemos, reconoció el organizador de la competición que celebra de forma paralela la III edición del Skate Marathon.

En el encuentro que contó con presencia de Omar Venegas, vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, se aprovechó la oportunidad para lanzar la próxima edición, pactada para el 30 de marzo de 2025, y el I Festival de Mar y Playa Varadero 2024, en septiembre próximo.

Glorias del deporte de la talla de Javier Sotomayor, María de la Caridad Colón y Ana Fidelia Quirot prestigiaron la ceremonia, escenificada en el Bar-Mirador El Eclipse, instalación muy próxima al Hotel Sun Beach, sede principal de la competición.

La Maratón Internacional de Varadero, Media Maratón por aquel entonces, se celebró por vez primera el 15 de abril de 2018 en un circuito plano, con ambiente caribeño y una temperatura media de 20ºC, escenario que posibilitó que se batieran las mejores marcas del Caribe.

