Martí y Levski: dos misioneros de la historia

Como parte de las celebraciones por el 205 aniversarios de Fernandina de Jagua y los 45 años de fundada la Empresa de Producciones Plásticas Vasil Levski, la Embajada de Bulgaria en Cuba, la Escuela de las Artes Benny Moré, el CPAP y la Dirección Provincial de Cultura de Cienfuegos, colaborados por la gobernatura local, auspician la muestra-concurso intitulada Martí y Levski: dos apóstoles de la historia, que involucra a estudiantes de la academia sureña optando por uno de los tres premios o menciones otorgables en esta justa.

Obra Prestigio de Leandro Mir Elizondo (2do año). Claramente, este episodio artístico ofrece como tema el homenaje a dos figuras de la historia de Cuba y Bulgaria, respectivamente: José Julián Martí Pérez (La Habana, 1853-Dos Ríos, 1895) y Vasili Ivanov Kunchev (Karlovo, 1837-Sofía, 1873), apodado Vasil Levski, cuyos itinerarios han conquistado un sitio especial en la memoria de cubanos y búlgaros, en tanto ambos son autores de proyectos que signan los movimientos de liberación nacional en sus países de origen. Uno y otro son leyendas que inspiran a las generaciones contemporáneas, apostaron su vida por la causa revolucionaria y encontraron en las artes un asidero de sensibilidades. El primero, escritor y poeta integral, el segundo amante de las viejas canciones populares que conocía al dedillo.

Martí y Levski… deviene una muestra poliédrica, centrada en varias disciplinas: la pintura, el dibujo, la escultura, instalación, el arte digital y grabado, al tiempo que transita por la nueva “abstracción narrativa” o la neofiguración más raigal, siempre marcada por los códigos simbólicos, ya de por sí consumados en los iconos de estos héroes.

Asimismo, devela mejores resultados en los bojeos técnicos (no siempre con la pulcritud que pudiera asumirse, sobre todo en las obras tridimensionales) que en los efectos de resolución topicular, temático (insisto, en el arte las habilidades y técnicas no son un fin, sino un recurso. Debemos prestar mayor atención a las zonas de pensamiento, no de estirpe cognitiva, sino de idearios). Justo, lo que salva a varias obras de la abulia es la frescura de las soluciones visuales. Queda el desafío de favorecer la condición fabulatoria en estos jóvenes en formación, para que eviten las representaciones literales de los temas.

De facto, una de las debilidades en el grueso de los textos visuales es la retórica iconográfica, sobre todo en el tratamiento de las dos personalidades históricas. Por esa razón, se agradece la casi ausencia de narratividad o al menos la segmentación de los relatos en algunos de los exponentes (Leonard Santana Rumbaut, Leandro Mir Elizondo, Azul González Rivera, por casos); la destreza intelectual para conectar las simbologías o fomentar ciertos resquicios de un arte más sutil y/o experimental en otros: Alba María Suárez Sarduy, Lorena Roque Prieto, Laura de Jesús Clement Mangana y Ana Claudia González Roque, por representación.

Inobjetablemente, predomina la mocedad, el deseo de un grupo de académicos de asentar sus estilos (que conseguirán cuando asuman que hay que personalizar los discursos y técnicas, dejar de parecerse al profesor), y la voz femenina en la práctica de la creación visual. Entre este animoso grupo de principiantes también asoman Loraine Morejón Hernández, Lander Castillo Pérez, Daniela Matos Álvarez, Alex David Medina Machado, Jessica del Sol Araña, Nelson Rafael Santana Castro y Christian Córdova Jiménez.

La exposición, que esperemos pueda situarse en un espacio más público y de mayor impacto, tiene el encanto del descubrimiento y el reto que significa colocar la obra en función de un tema enderezado (digamos que por encargo) y de consumarla con los medios más reducidos que se pueda tener a mano.

Martí y Levski…, durante este mes expuesta en el lobby dela Empresa de Producciones Plásticas Vasil Levski, es una muestra digna que agradecemos todos los que seguimos conectados con las artes visuales sureñas; esperemos que para los artistas (o en vías de serlo) también un motivo de iluminación y estímulo. Igual, un gozo para quienes están comprometidos con el deber, la evocación de tantos y buenos misioneros de la historia.

