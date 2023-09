Llegará a Colombia presidente de México para conferencia sobre drogas

López Obrador sostendrá un encuentro con el presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien comparte el concepto del fracaso de la guerra contra las drogas.

El presidente colombiano afirma que la guerra contra las drogas fracasó por lo que considera necesario establecer un nuevo enfoque en la lucha contra los estupefacientes, lo que implica cambiar el foco de los esfuerzos y promover su política de Estado llamada De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida.

Asimismo, en 2019, el gobernante mexicano aseguró que la función principal de su gobierno era garantizar la seguridad pública y no la estrategia de los operativos para detener a capos.

«Eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, bajar el número de robos, el que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada», dijo el mandatario sobre la lucha contra el narcotráfico en México.

Se espera que esta reunión sea el inicio de un proceso regional de diálogo y participación basados en el principio de responsabilidad común y compartida, que sea ejemplo para la comunidad internacional con una nueva visión que ponga la vida, la paz y el desarrollo por encima de la guerra.

Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros, son las naciones participantes a las que se une un grupo de países observadores.

Las iniciativas y propuestas surgidas en la cita serán entregadas a los dos gobernantes, quienes estarán a cargo de las conclusiones.