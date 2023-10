Las pasiones de Darnelys, el Manual de Protocolo y un premio

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 20 segundos

Darnelys Vázquez Fuentes confeccionó el Manual de Protocolo y Etiqueta para el Hospital Provincial de Cienfuegos, único documento normativo de este tipo en Cuba. Ello le valió el Premio Espacio en Relaciones Públicas

Darnelys es una artista en toda su dimensión y describe el teatro como una de sus mayores pasiones. Lo cuenta y su rostro refleja satisfacción, desdoblarse en las tablas y enseñar en la casa de cultura de Palmira, forman parte de sus vivencias diarias.

Sonríe mientras conversa, es calmada y simpática. “Me apasionan las artes, pero también descubrí el amor por la Comunicación Social”, habla con vehemencia.“Soy instructora en la ‘Olga Alonso’, pero una vez que me adentré en la comunicación, ya no me pude desprender de ella”.

Varios años estudiando las relaciones públicas, la comunicación organizacional o institucional, la llevaron a la idea de concebir un Manual de Protocolo y Etiqueta. Concretar tal empeño parecía descabellado porque no existía otro documento similar en el país, y ello supondría una labor exhaustiva.

Finalmente, su investigación llegó para fortalecer la relación de 10 años de trabajo, donde se han desarrollado tesis de pregrado y posgrado, confirmación de la colaboración institucional entre la Universidad de Cienfuegos, la dirección provincial de Salud Pública y el departamento de Comunicación Social.

Primer Manual de Protocolo y Etiqueta para una institución de salud en Cuba

“Llevar a cabo tal investigación siempre constituye un reto. No sabía por dónde empezar. Por supuesto, me sacó de mi zona de confort pues estaba acostumbrada a las artes, los niños, la enseñanza…, emprendería un nuevo camino con la idea de crear del manual.

“Protocolo en salud no es una asignatura que forme parte o se incluya en el currículo de pregrado, todos los estudios que aparecían en los repositorios tenían que ver con otras realidades, ninguno con la cubana.

“El Manual de Protocolo y Etiqueta es el único que existe en Cuba y está dirigido a una institución de salud”, confiesa y exuda regocijo.“Los hospitales poseen protocolos de trabajo para cada especialidad médica —explica— pero no poseían un documento desde la arista protocolar. Con adecuaciones, este podría servir como prototipo para otras organizaciones de salud”.

El documento normativo incluye un plan de acción del protocolo a seguir a la hora de organizar sus actividades, la función del comunicador institucional como anfitrión, el algoritmo para desarrollar eventos, conmemoraciones, reconocimientos… pasos y normas en caso de realizar actos, festividades, conferencias, talleres.

Además de este, confeccionado por la licenciada Darnely Vázquez Fuentes y tutorada por la profesora del departamento de Comunicación Social de UCf, Arianna Aguiar, solamente existía el del Estado dirigido de manera general a todas las instituciones de salud, el cual constituyó igualmente un material valioso para su tesis.

Al decir de su tutora Arianna, “esta era un área muy poco explorada en el país. En la carrera no se trabaja con el tópico de la comunicación en salud, de ahí la novedad y pertinencia de la investigación. Es el primer documento normativo que tiene el Hospital Provincial de Cienfuegos, en el tema de las relaciones públicas.

Premio Espacio en Relaciones Públicas

“La concesión del Premio se dio a conocer en el Coloquio Nacional de Relaciones Públicas desarrollado en el Colegio San Gerónimo de La Habana, confirmó Arianna Aguiar.

A la pregunta de su parecer sobre el Premio Espacio otorgado por la Asociación de Comunicadores Sociales de Cuba, Darnelys refiere sentirse satisfecha.

“No sabía hasta qué punto llegaría mi investigación y hoy recibo este premio. Estoy demasiado contenta”, confesó visiblemente emocionada, mientras recibía el premio, momento que aprovechó para agradecer públicamente a la institución de salud y fundamentalmente a su tutora, “inspiradora para la consecución de tal logro”.



*El Premio Espacio es la máxima distinción que otorga la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Se entrega con el propósito de estimular las buenas prácticas asociadas a la comunicación social en el territorio nacional.

Impactos: 3