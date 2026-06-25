La demografía en los medios: comunicar las poblaciones

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Cuba atraviesa una transición acelerada con baja fecundidad, envejecimiento poblacional y migración externa, fenómenos que impactan directamente en la estructura social y económica de la nación, pero que no siempre reciben un reflejo apropiado en los medios de comunicación.

En el último lustro, “5 de Septiembre” ha abordado en sus páginas, materiales desde una perspectiva demográfica, gracias a la formación especializada para interpretarla correctamente, aunque el número de materiales aún es insuficiente si se entiende el papel de la prensa como reflejo de la realidad, a la vez que propicia la educación de los públicos.

En opinión de esta periodista, las variables demográficas aparecen de manera aislada o subordinadas siempre a notas informativas desde el punto de vista económico, político o histórico, lo cual limita en gran medida la visibilidad de las poblaciones, como parte de la agenda mediática nacional o local.

La Tesis de grado en opción al título de Licenciado en Comunicación Social de Miguel Adrian Rodríguez Pérez analiza la construcción discursiva del medio entre 2020 y 2024. El autor realiza un estudio del discurso periodístico impreso, lo cual cierra una etapa de investigaciones en demografía, que antes había indagado tal temática en la radio y la televisión de Cienfuegos.

Al decir del Dr. en Ciencias Gerardo Iglesias Montero, tutor de las tesis mencionadas y profesor titular de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Cienfuegos, tales indagaciones permiten evaluar la calidad del discurso periodístico y proponer estrategias para que la prensa local incorpore de manera sistemática los temas poblacionales en la agenda pública.

En 2022, Cuba actualizó la política nacional para atender la dinámica demográfica, lo cual ocupó la reestructuración de la Comisión gubernamental para su atención, presidida por el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Durante el Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, el propio año 2022, Marrero Cruz manifestó: “Las actuales condiciones requieren de un cambio de mentalidad en la comprensión, atención y control de la situación demográfica del país, que tenga como principios los preceptos de la Constitución, de manera que el eje principal que la sustente sea el de la equidad y la justicia social, desde un enfoque de ciclo de vida, incorporándola de manera efectiva como elemento prioritario para la estrategia de desarrollo económico y social a nivel del país, territorial y local”.

Pronunciamiento con una vigencia tal, hoy cuando la nación está inmersa en atender mejor a sus ciudadanos, sobre quienes impacta la toma de decisiones.

Sin un abordaje mediático sólido, los receptores carecen de información para comprender cómo las leyes, disposiciones y medidas influyen en los distintos grupos poblacionales del país.

Desde el Instituto Internacional de Periodismo, la Universidad de La Habana y el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), se impulsa la preparación de periodistas, comunicadores, realizadores audiovisuales, entre otros profesionales, para dotarlos de herramientas que les permitan escudriñar aquello que no aparece a simple vista. No obstante, falta sistematicidad en el tratamiento de temas afines en las páginas o espacios radiales y televisivos.

En mi opinión, todavía no se percibe la transversalidad de la demografía en el desarrollo económico y social del país. Una cobertura limitada sesga la visión de los públicos sobre fenómenos como las pensiones, la natalidad, los decesos, las migraciones (internas o externas) y el empleo, por solo citar algunas variables.

La prensa cubana está obligada a mejorar la cobertura periodística insertando el dato demográfico, explicando el vínculo entre las políticas públicas, las poblaciones y la cotidianidad.

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