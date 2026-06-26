Cuba y Uruguay celebran IV ronda migratoria

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Cuba y Uruguay celebraron hoy la IV Ronda de Conversaciones Migratorias en formato híbrido entre Montevideo y La Habana, con el propósito de fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral en asuntos consulares y migratorios, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La delegación cubana está encabezada por la embajadora Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por la parte uruguaya preside el encuentro el embajador Jorge Muiño, director general para Asuntos Consulares y de Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.

Durante la reunión se intercambiaron criterios sobre temas de interés mutuo en el ámbito migratorio y consular, con énfasis en la atención a las comunidades residentes en el exterior.

Las partes reafirmaron la voluntad de avanzar hacia soluciones conjuntas que fortalezcan la gestión migratoria y la cooperación bilateral.

En este contexto, Cuba reitera su compromiso con una migración ordenada, regular y segura, en consonancia con los principios recogidos en el Pacto Internacional de las Migraciones.

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