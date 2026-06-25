Por la Innovación

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Como es costumbre, en el municipio de Lajas realizó el Fórum de Ciencia e Innovación con la presentación de trabajos de parte de representantes de la SALUD, el INDER, Cultura y del Centro Universitario Municipal (CUM).

Desde hace tres años se le denomina Feria de Expoinnovación y Desarrollo, cuyo organismo rector es el CITMA, responsable de su organización y posterior realización.

Debido al cerco económico impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, es cada vez más necesario que nuestros profesionales y los diferentes expertos empiecen la búsqueda del desarrollo mediante la innovación de herramientas y programas que potencien las diferentes esferas de la sociedad.

Según Yandry Avello Zuñiga, director de la entidad, en los trabajos presentados en el Fórum tratan temas medulares como El desarrollo de la recreación para jóvenes, con el objetivo de enrolarlos en la sociedad, modificando su comportamiento hacia una formación adecuada para resguardar nuestro patrimonio cultural, social y ambiental.

“Otros temas que se realzan es el cuidado de como incentivar a las jóvenes adolescentes vinculándolas a programas sociales que promueven su cuidado por su condición de vulnerables”.

La ciencia, la tecnología y la innovación tienen creciente relevancia en los últimos años y se han transformado en un determinante fundamental de las posibilidades para crecer y competir en el mercado mundial.

La innovación es el elemento central en la estrategia de desarrollo de los países. Esta es un proceso dinámico de interacción, el cual une a los agentes que trabajan guiados por incentivos de mercado y otras instituciones (como los centros públicos de investigación y las instituciones académicas) que actúan de acuerdo a estrategias y reglas que responden a otros mecanismos y esquemas de incentivos.

Los trabajos expuestos en este Fórum ayudarán en el avance científico – técnico del municipio, así como también representan la gran cantidad de conocimiento que tienen los habitantes de esta pequeña parte de la tierra cienfueguera.

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