La clase obrera cubana protagonista de los enormes desafíos de la nación (+Fotos y Audio)

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Al pronunciar las palabras centrales de clausura del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez señaló que Cuba vive uno de los momentos más graves y desafiantes de su historia, al que estamos señaló, respondiendo desde el Partido y el Gobierno con transformaciones económicas y sociales impostergables.

La CTC, cuyos principales representantes tienen voz y voto en estas decisiones, porque esta es una sociedad socialista donde mandan los trabajadores ha participado del proceso de análisis y aprobaciones pero era imprescindible debatirlas en este Congreso que bajo el lema “Por Cuba juntos creamos” se planteó justamente abordar los enormes desafíos de la nación en estos momentos. Las discusiones de estas dos jornadas lo han confirmado y esta es yo diría, el apoyo contundente de nuestros trabajadores a esas transformaciones. Sin la movilización consciente de los trabajadores nada será posible, ni el gran salto productivo que demanda la economía nacional, ni la calidad de todos los procesos de control y fiscalización que deben acompañarlo.

El mandatario cubano señaló que el acto de genocidio que constituye la política de máxima asfixia del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba golpea el día a día de los trabajadores tanto en su puesto laboral, productivo como el social y familiar.

Agregó además que el cerco financiero y energético sin precedentes, al que se somete al pueblo cubano ha llevado al sistema electroenergético a una aguda crisis. Ante este escenario apuntó, la respuesta no puede ser la inercia sino la búsqueda constante de alternativas.

La complejidad se conoce y se padece. Pero solo se puede vencer si se enfrenta con inteligencia, con responsabilidad, con coraje y audacia. En lo que toca las generaciones actuales, en quienes recae la responsabilidad histórica de salvar y continuar la Revolución, estamos ante un desafío inédito: cómo dar continuidad a la construcción del Socialismo en una pequeña nación del Caribe que emergió a la Revolución tras cuatro siglos de colonialismo y sesenta años de neocolonialismo, y que emprendió una obra de justicia social sin precedentes en la región bajo la presión sostenida de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero; el más prolongado en la historia de la humanidad...

Díaz-Canel calificó a las transformaciones económicas y sociales como un trascendental proceso para la Patria.

Se trata de transformaciones económico sociales. No permitamos nunca que por la necesidad de abreviar palabras se prescinda del término “socia” porque no solo se trata de transformar la economía con respeto al medio ambiente, sino hacerlo en función del desarrollo social, y con justicia social que es la esencia misma de la Revolución.

Osnay Miguel Colina Rodríguez fue electo por el XXII Congreso como Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba.

Colina Rodríguez es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El 99,5 % de los delegados votó por la candidatura completa. Este resultado confirma la confianza depositada en su liderazgo y en la propuesta presentada.

El secretariado ejecutivo nacional quedó integrado por 13 miembros elegidos por sus cualidades personales y experiencia sindical. Entre ellos, Ekaterina Gowen Dickinson atenderá la esfera de organización y Lidier Águila Machado los asuntos laborales y sociales.

También fueron seleccionados Yaisel Osvaldo Pierre Terry para educación y propaganda, José Antonio Pérez Pérez para asuntos económicos y Santiago Badía González para relaciones internacionales.

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