La clase obrera cubana protagonista de los enormes desafíos de la nación (+Fotos y Audio)
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Al pronunciar las palabras centrales de clausura del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez señaló que Cuba vive uno de los momentos más graves y desafiantes de su historia, al que estamos señaló, respondiendo desde el Partido y el Gobierno con transformaciones económicas y sociales impostergables.
El mandatario cubano señaló que el acto de genocidio que constituye la política de máxima asfixia del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba golpea el día a día de los trabajadores tanto en su puesto laboral, productivo como el social y familiar.
Agregó además que el cerco financiero y energético sin precedentes, al que se somete al pueblo cubano ha llevado al sistema electroenergético a una aguda crisis. Ante este escenario apuntó, la respuesta no puede ser la inercia sino la búsqueda constante de alternativas.
Díaz-Canel calificó a las transformaciones económicas y sociales como un trascendental proceso para la Patria.
Se trata de transformaciones económico sociales. No permitamos nunca que por la necesidad de abreviar palabras se prescinda del término “socia” porque no solo se trata de transformar la economía con respeto al medio ambiente, sino hacerlo en función del desarrollo social, y con justicia social que es la esencia misma de la Revolución.
Osnay Miguel Colina Rodríguez fue electo por el XXII Congreso como Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba.
Colina Rodríguez es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El 99,5 % de los delegados votó por la candidatura completa. Este resultado confirma la confianza depositada en su liderazgo y en la propuesta presentada.
El secretariado ejecutivo nacional quedó integrado por 13 miembros elegidos por sus cualidades personales y experiencia sindical. Entre ellos, Ekaterina Gowen Dickinson atenderá la esfera de organización y Lidier Águila Machado los asuntos laborales y sociales.
También fueron seleccionados Yaisel Osvaldo Pierre Terry para educación y propaganda, José Antonio Pérez Pérez para asuntos económicos y Santiago Badía González para relaciones internacionales.
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