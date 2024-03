La Anir, resultados y desafíos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 16 segundos

“El 2023 fue un año próspero para el movimiento en cuanto a la cantidad de soluciones que se pusieron a prueba en las entidades, se evaluaron y se remuneraron a sus autores”.

Así calificó los resultados del trabajo de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) en Cuba, Lidier Águila Machado, presidente de su Buró Nacional, en intercambio sostenido con representantes de la organización en la provincia de Las Tunas, en ocasión del balance anual.

Y en este territorio oriental es tangible ese desempeño, pues según consta en el informe presentado, “el aporte directo del efecto económico (…) de las innovaciones y racionalizaciones expresa valores superiores a los 40 millones de pesos con impacto en todos los sectores de la economía, fundamentalmente en el productivo y de servicio, aunque se reconocen aquellos que tributan a las actividades de la docencia, la investigación y la defensa”.

No obstante y a diferencia de lo ocurrido en otras demarcaciones, el texto revela que en ese período en Las Tunas “36 entidades no realizaron la tramitación de innovaciones y racionalizaciones –establecidas en la Ley 38- con su respectiva remuneración a los autores y el aporte del cuatro por ciento correspondiente a la Asociación (…)”.

De acuerdo con el texto presentado por Yaneisi Ávila Escalona, presidenta del Buró Provincial de la Anir, tienen mayor incidencia en el incumplimiento con esa norma jurídica empresas de las ramas agropecuaria, azucarera, alimentaria y pesca, salud e industrias.

Sin embargo, ese no fue el eje sobre el que giraron las intervenciones. Ya lo había dicho Águila Machado “aunque hay entidades que no favorecen el proceso de documentación y tramitación propiamente de las innovaciones, en medio de esa situación, los innovadores no han dejado de darles soluciones a los problemas (…)”, enfatizó, y exaltó esa actitud como el mérito, la grandeza de los cerca de 170 mil trabajadores, hombre y mujeres, incorporados a este movimiento en Cuba.

Los debates transitaron por la socialización de las mejores prácticas que hoy implementan, aunque parezca contradictorio, muchas de esas entidades indiferentes a los postulados del cuerpo jurídico que rige el desempeño en este quehacer devenido en bastión contra el bloqueo norteamericano y los obstáculos que frenan el desarrollo económico y social de la nación.

Para ilustrar bastaría el trabajo realizado por Eliécer Castro Sosa, presidente del Comité de Innovadores y racionalizadores (CIR) del central Antonio Guiteras y Premio al Mayor Impacto Económico 2023, que otorga la Anir, que ahora cambió el sistema de lubricación de las centrífugas del ingenio que permite la utilización de grasa diferente a la original, escasa en Cuba y muy cara en el mercado internacional, y desde hace tres años la emplean con similar eficacia.

Pero hubo otros ejemplos que demuestran el accionar de los integrantes de este ejército y sus constantes contribuciones a las sostenibilidad de procesos de la producción de bienes y servicios, y en la diversificación del objeto social de empresas estatales socialistas y de los nuevos actores económicos, que en conjunto estrechan lazos para echar adelante los programas de desarrollo.

Otro asunto al que prestaron atención fue a la integración, defendida con vehemencia por el Presidente del Buró Nacional de la Anir, quien la definió como necesidad al proponerse generalizar las mejores experiencias de manera intersectorial, porque pueden extender su utilidad “a otras ramas del acontecer productivo y de prestación de servicios, teniendo en cuenta las prioridades que transversalizan hoy el desarrollo económico y social del país”.

Y en ese universo de expectativas ubicó a la economía circular, la producción de alimentos, las energías renovables, el ahorro de portadores energéticos, la vivienda, la Salud y de otras que pueden resolver limitaciones y avanzar implementando soluciones ya validadas.

A propósito del inminente proceso de planificación económica que comienza en el abril, los presentes insistieron en la importancia de presupuestar los proyectos innovadores como respaldo a su implementación.

Mailín Mir Corrales, miembro del Secretariado Provincial de la CTC, enfatizó en el necesario acompañamiento de los sindicatos, “porque le toca” a los innovadores y racionalizadores en sus ideas, en el reconocimiento y la estimulación por sus resultados.

Tomado de Trabajadores

Visitas: 5