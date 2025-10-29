Juez brasileño deja claro: Amnistía a Bolsonaro “no es posible”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 22 segundos

El juez del Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, descarta la amnistía para el expresidente Bolsonaro, condenado a 27 años por intento golpista contra Lula.

En una entrevista concedida este miércoles a Europa Press durante su visita a Madrid (capital española), el juez del Tribunal Supremo de Brasil ha aseverado que “no hay ninguna posibilidad de amnistía” para el mandatario Jair Bolsonaro, explicando que los crímenes contra la democracia, así como de acuerdo con la Constitución brasileña, los atentados contra el Estado democrático de derecho “son imprescriptibles y no es posible la amnistía”.

En cuanto al rechazo de la amnistía para Bolsonaro, ha enfatizado que “no podemos confundir pacificación con impunidad”. “Estamos hablando de una organización criminal que intentó atentar contra las instituciones, que intentó cerrar el Tribunal Superior Electoral, que programó el asesinato del presidente electo, del vicepresidente”, ha recalcado.

Independencia de la Justicia brasileña se ha mantenido firme

De Moraes también ha afirmado que la independencia de la Justicia brasileña se ha mantenido firme a pesar de las “presiones” por parte de Washington, debido a la “información totalmente desvirtuada” que le hicieron llegar los aliados de Bolsonaro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Puedo decir en nombre del Tribunal Supremo de Brasil que cualquier amenaza, coacción, cualquier tipo de sanción interna o externa, no va a afectar a la independencia y autonomía del Poder Judicial de Brasil”, ha enfatizado.

De Moraes ha asegurado que la Justicia brasileña “trabajó con total independencia y autonomía” y todo esto “no alteró un milímetro el proceso legal en Brasil”.

En cuanto a las sanciones emitidas por parte de EE.UU. contra de Moraes, ha declarado que durante los últimos cinco años ha recibido amenazas. “Esas sanciones no influyeron mucho. Mi vida continúa y hago mi trabajo de la misma manera”, ha dicho.

El pasado septiembre, por primera vez en la historia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a un expresidente por intentar un golpe de Estado. Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado por haber liderado una organización criminal armada que trató de aferrarse al poder tras perder los comicios en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.