Israel provoca medio centenar de bajas en el ejército libanés

Las operaciones, ejecutadas en un periodo de 106 días, comenzaron el 7 de marzo y se extendieron hasta el 20 de junio, afectando a ocho distritos del país, con mayor concentración en Nabatieh, donde se contabilizaron 17 ataques, seguido de Tiro y Baalbek con tres cada uno, además de Sidón, Bint Jbeil, Marjeyoun, la Bekaa Occidental y Hermel.

De acuerdo con el balance, la mayoría de las acciones militares fueron bombardeos aéreos con aviones de combate o drones, mientras que el resto correspondió a ataques selectivos o incursiones sin especificación del método utilizado.

Entre las víctimas se encuentran dos oficiales de alto rango, un general de brigada y un capitán, además de suboficiales, soldados y reclutas, mientras que tres oficiales resultaron heridos. Los ataques también impactaron vehículos militares, patrullas y puestos de control del ejército libanés.

El ejército israelí no ha ofrecido comentarios sobre la mayoría de los incidentes, aunque en ocasiones ha reconocido operaciones específicas contra vehículos militares, alegando que sus acciones están dirigidas contra posiciones de Hizbulá y no contra las fuerzas armadas libanesas.

Las autoridades libanesas denuncian la escalada de ataques en su territorio y advierten sobre sus consecuencias para la estabilidad del país, en un contexto de creciente tensión en la frontera sur.

Según cifras del Ministerio de Salud del Líbano, la ofensiva israelí en el país desde el 2 de marzo ha dejado cuatro mil 57 muertos, 12 mil 121 heridos y más de un millón de desplazados.