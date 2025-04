Irán alerta manipulaciones que incitan a EEUU a ‘demandas maximalistas’

Compartir en

En una nota emitida este martes en su cuenta oficial X, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha denunciado que estos grupos están trabajando para manipular el curso de la diplomacia y provocar a la Administración estadounidense a que haga demandas excesivas.

Los comentarios de Araqchi se producen tras la cancelación de un discurso suyo que tenía previsto ofrecer en la Conferencia Internacional de Política Nuclear de Carnegie, pero que fue anulado debido a una campaña de “presión orquestada” por parte de “elementos belicistas afiliados a Israel” y funcionarios de las administraciones de los expresidentes estadounidenses Joe Biden y Barack Obama.

Araqchi ha aclarado que cuando aceptó pronunciar un discurso inaugural en el foro de Carnegie, Irán y Estados Unidos todavía no habían fijado las fechas para la próxima ronda de conversaciones, la tercera, que comienza a nivel de expertos el miércoles y prosigue el sábado a nivel de directores.

Ha precisado que, como subrayó en sus comentarios anteriores, Irán no tiene intención de negociar en público, por lo que no iba a utilizar el discurso para abordar abiertamente los pormenores de las conversaciones indirectas que está sosteniendo Irán con EE.UU., sino que iba a exponer el pensamiento y las aspiraciones de la República Islámica.

El máximo diplomático iraní ha expresado su pesar por la cancelación, atribuyéndola a una falta de comprensión de la delicada dinámica involucrada en el proceso diplomático.

En este sentido, ha adjuntado a su mensaje el texto del discurso que tenía preparado y ha invitado a leerlo a aquellos que estén interesados ​​en lo que planeaba abordar. En la nota destaca el compromiso de Irán con los principios del Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear y su firme oposición con a las armas nucleares por motivos morales y religiosos.

El compromiso de Irán con el desarrollo nuclear pacífico

“Como uno de los firmantes fundadores del TNP en la década de 1960, Irán ha estado comprometido durante mucho tiempo con los principios del acceso universal a la tecnología nuclear pacífica y el rechazo de las armas atómicas. También somos el único país del planeta que se opone oficialmente a las armas nucleares por motivos morales y religiosos, mediante un decreto religioso del Líder de la Revolución Islámica”, se lee en el documento.

El texto destaca además la defensa de Irán de una zona libre de armas nucleares en la región de Asia Occidental y arremete contra los países occidentales por hacer la vista gorda ante el extenso arsenal nuclear del régimen israelí, pidiendo el fin de este doble rasero.

Un posible acuerdo debería garantizar el beneficio económico de Irán

El documento pone de relieve que cualquier acuerdo futuro con EE.UU. debe garantizar los beneficios económicos de Irán, además de atender “las preocupaciones de todas las partes”.

Subraya que las conversaciones deben centrarse únicamente en la eliminación de las sanciones ilegales y unilaterales de Estados Unidos contra la República Islámica, así como en la cuestión nuclear, y deja en claro que la seguridad de la República Islámica nunca será objeto de negociación. “En una región tan dura y volátil como la nuestra, Irán jamás negociará su seguridad”, remarca.

Oportunidades de colaboración económica y científica

Asimismo, asevera que el uso de Irán de la energía nuclear civil está alineada con sus objetivos económicos y de desarrollo nacionales.

Enfatiza que la República Islámica nunca se ha opuesto a la colaboración económica y científica con Estados Unidos, señalando que las administraciones estadounidenses anteriores habían sido un obstáculo, a menudo influenciadas por grupos de intereses especiales.

En este contexto, afirma que la economía de Irán presenta oportunidades significativas para las empresas estadounidenses, particularmente en la generación de electricidad limpia a partir de fuentes no derivadas de hidrocarburos.

Irán pide exige un compromiso constructivo basado en el respeto mutuo

Resalta la necesidad de respetar el pasado civilizado y la identidad cultural y política de Irán, y argumenta que las amenazas y la presión contra la nación iraní habían sido contraproducentes a lo largo de la historia.

De este modo, exige un compromiso constructivo basado en el respeto mutuo y la igualdad de condiciones, afirmando que Irán no debería ser tratado como una excepción dentro del marco global de no proliferación y que los Estados con armas nucleares también tienen que aceptar la eliminación de sus arsenales no convencionales.

