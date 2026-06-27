Intervino viceministra del Mincom en Cumbre sobre Ética de la IA

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La Dra. Sc. Ailyn Febles Estrada, viceministra de Comunicaciones de Cuba, intervino los días 25 y 26 de junio en la Cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial (IA) en América Latina y el Caribe, en República Dominicana, reafirmando el compromiso de la isla con una IA soberana, inclusiva y ética, capaz de servir al bienestar social y no a intereses corporativos, precisó el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) desde su perfil en la red social Facebook.

En su primera intervención, Febles Estrada declaró que “la educación es el pilar de la Estrategia Nacional de IA, aprobada en 2024, desde la creación de la Licenciatura en Ciencia de Datos hasta la alfabetización digital para niños y adultos mayores”.

Añadió que “se impulsa la formación de directivos y gestores públicos para que la IA sea herramienta de eficiencia y cercanía en la gestión gubernamental”, y subrayó que “la apuesta por una IA frugal y territorial garantiza que comunidades rurales y desconectadas accedan a soluciones soberanas mediante los Joven Club y el portal cubadigital.ai”.

En su segunda intervención, la viceministra precisó que “la IA debe ser aliada del trabajador, nunca su sustituta, con programas de recualificación acelerada y supervisión humana en decisiones que afectan derechos sociales”.

Señaló que “el dato es un recurso estratégico y se avanza hacia una Autoridad Nacional de Datos que proteja el territorio digital de nuestro pueblo”.

Resaltó además que “proyectos como CecilIA, modelo de lenguaje soberano cubano, garantizan acceso equitativo a herramientas digitales en escuelas y centros de salud rurales”, y llamó a la “cooperación regional Sur-Sur para superar las limitaciones impuestas por el bloqueo y construir una hoja de ruta inclusiva”.

La cita, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), reunió a más de veinte delegaciones y se consolidó como foro regional para promover una gobernanza ética e inclusiva de la inteligencia artificial.

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