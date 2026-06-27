Estados Unidos vuelve a bombardear Irán

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 39 segundos

Estados Unidos volvió a bombardear Irán este viernes en respuesta al supuesto ataque perpetrado el día anterior por las fuerzas iraníes contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz, comunicó el comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Según detallaron, aviones estadounidenses atacaron instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras, después de que Irán supuestamente atacara el buque M/V Ever Lovely con bandera de Singapur, mediante un dron de ataque de un solo uso cuando salía del estrecho de Ormuz por la costa de Omán.

“La agresión injustificada contra la navegación mercante por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego. Además, el peligroso comportamiento de Irán socavó la libertad de navegación, en un momento en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia”, aseguraron.

En este contexto, el CENTCOM sostiene que sus fuerzas siguen coordinando y prestando apoyo para garantizar un paso seguro a los buques mercantes que transitan por el estrecho. “El Ejército de EE.UU. mantiene su presencia y permanece vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, se cumplan y estén plenamente en vigor”, agregaron.

En paralelo, la agencia de noticias IRIB reportó que se han escuchado explosiones en la noche de este viernes en la zona costera de Taheriyeh, cerca de la ciudad portuaria de Sirik, situada en el sur de Irán, frente al estrecho de Ormuz. Una fuente militar comentó a la agencia que los estallidos se debieron al impacto de un proyectil.

Irán: Esta agresión no quedará impune La Guardia Revolucionaria iraní anunció que sus fuerzas navales y aéreas repelieron un ataque estadounidense contra Sirik, en el sur del país persa. Además de frustrar la agresión, lograron obligar a las fuerzas invasoras a retirarse, con el fin de proteger la soberanía nacional sobre su propio territorio y aguas. “Esta agresión no quedará impune. Nuestra respuesta será rápida y contundente, en el momento y lugar que determinemos”, aseveró, advirtiendo a Washington en contra de “cualquier nueva locura” y asegurando que la respuesta de Teherán “acabará con las ilusiones de los agresores en la región”. En la noche de este viernes, se han escuchado explosiones en la zona costera de Taheriyeh, cerca de la ciudad portuaria de Sirik, situada frente al estrecho de Ormuz. Una fuente militar comentó a la agencia de noticias IRIB que los estallidos se debieron al impacto de un proyectil. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que sus fuerzas volvieron a bombardear Irán como respuesta al supuesto ataque perpetrado el día de ayer por las fuerzas iraníes contra un buque mercante que transitaba por Ormuz. Aviones estadounidenses atacaron instalaciones iraníes después de que Irán supuestamente atacara el buque M/V Ever Lovely con bandera de Singapur con un dron de ataque cuando salía del estrecho de Ormuz por la costa de Omán.

Visitas: 0