India buscó record Guinnes en trasnmisión en vivo de sesión de yoga

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India buscó hoy establecer un nuevo récord mundial de audiencia para una transmisión en vivo de sesión de yoga en YouTube como parte de las celebraciones previas por el Día Internacional de la práctica milenaria.

Organizado por el Ministerio de Ayush del Gobierno de la India, en colaboración con el Instituto Nacional de Yoga Morarji Desai (MDNIY) y la plataforma especializada de salud Habuild, el evento en línea reunió a practicantes de yoga y entusiastas del bienestar de alrededor de 130 países.

En la ocasión, el ministro de Ayush, Prataprao Jadhav, afirmó que el yoga se ha convertido en un movimiento popular global con una amplia participación en todo el mundo.

Destacó que el reconocimiento del Día Internacional del Yoga, el 21 de junio, por parte de las Naciones Unidas es motivo de orgullo para la India y refleja su creciente aceptación como herramienta para promover la salud y el bienestar integral.

El ministro resaltó la iniciativa Yoga 365 e instó a los ciudadanos a incorporar el yoga a su vida diaria, en lugar de limitarlo a una sola celebración y agregó que esta iniciativa contribuirá a la construcción de una India sana, empoderada y desarrollada.

Jadhav señaló que la sesión mundial de yoga en línea no solo buscó establecer un nuevo récord mundial Guinness mediante la participación colectiva, sino también transmitir el mensaje de que el yoga tiene el poder de unir a la humanidad más allá de las fronteras geográficas, culturales y lingüísticas.

Animó a los jóvenes a incorporar el yoga como parte integral de su estilo de vida e inspirar a sus familias y comunidades a practicarlo.

También exhortó a la ciudadanía para que participe con entusiasmo en los programas del Día Internacional del Yoga, que se celebrarán el 21 de junio, y promueva la resolución de «Yoga en cada hogar, yoga en cada día».

Entre los participantes del evento en línea se encontraban otras autoridades, personalidades, ciudadanos, instituciones educativas, organizaciones de bienestar, grupos comunitarios y miembros de la diáspora india.

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