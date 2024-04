Imágenes de destrucción tras el terremoto más potente de Taiwán en 25 años

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

Un fuerte terremoto sacudió la isla china de Taiwán este miércoles. Su magnitud, según diferentes estimaciones, fue de entre 7,2 y 7,5 y es el temblor más fuerte que ha azotado la isla en al menos 25 años. Le siguieron más de 50 réplicas con magnitudes de entre 3,3 y 6,5.

El Departamento de Bomberos taiwanés comunicó que nueve personas fallecieron y al menos 821 resultaron heridas. El sismo provocó una alerta de tsunami para el sur de Japón y Filipinas que luego fue levantada.

El epicentro se situó a 25 km al sur-sureste del condado de Hualien, donde el seísmo se sintió con mayor intensidad, informaron los medios locales citando la Administración Meteorológica Central.

Al menos 26 edificios se han derrumbado, más de la mitad de ellos en Hualien. Unas 20 personas han quedado atrapadas en los escombros. Actualmente se llevan a cabo trabajos de rescate.

El terremoto tuvo una profundidad de 15,5 kilómetros, según la Administración Meteorológica Central de Taiwán.

Medios locales estiman que se trata del terremoto más fuerte que azotó la isla desde 1999, cuando un temblor de magnitud 7,6 mató a unas 2.400 personas y destruyó o dañó 50.000 edificios en uno de los peores terremotos registrados en Taiwán.

Un edificio quedó gravemente inclinado en Hualien. Otro bloque de apartamentos de ocho plantas se derrumbó parcialmente y también quedó inclinado.

Varias grabaciones muestran la ciudad sacudiéndose y grandes estructuras, como puentes, tambaleándose amenazadoramente y en las que había personas.

En varias partes de Taiwán se han producido y se siguen produciendo corrimientos de tierra a gran escala.

🚨 BREAKING – Massive landslides occur in much of Taiwan, after the powerful earthquake a while ago. #Taiwan #Earthquake #Tsunami #TaiwanEarthquake #China #ishigaki #Hualien #Japan #Terremoto #landslide pic.twitter.com/LNlHah4UdL

— T R U T H P O L E (@Truthpolex) April 3, 2024