Reproducen el rostro “más antiguo” de una mujer que vivió hace 45.000 años

Un grupo de científicos de Brasil, Australia e Italia ha recreado el rostro de una mujer que vivió hace 45.000 años, que se cree es el ser humano anatómicamente moderno “más antiguo” jamás secuenciado genéticamente.

Los científicos utilizaron tomografías computarizadas de los restos del cráneo de una mujer bautizada como Zlaty Kun, o ‘Caballo dorado’, para crear una aproximación facial. Sus restos fosilizados fueron encontrados hace más de 70 años en un sistema de cuevas, en lo que ahora es República Checa.

The 3D Digital Facial Zoom of Zlatý kůň 1 (45,000 AP)

As the authors did not have direct access to Zlatý kůň 1 fossil, they opted to reconstruct the structure using scientific publications with the necessary spatial data as a basis.

