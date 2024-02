Grupo Gitano’s, metas y sueños en su vigésimo aniversario

Compartir en

Desde el comienzo Gitano’s ha sido una agrupación con una propuesta musical y estética diferente. Este año arriba a su vigésimo aniversario de fundado, que representa un camino transitado a tener en cuenta. Haber permanecido por dos décadas dentro de la industria musical en nuestros tiempos significa, entre otros atributos, perseverancia. Es un mérito que recae en gran medida en Michel Hernández,su director, quien es además cantante, productor y director de audiovisuales. Él concedió unas palabras para relatar a los lectores la trayectoria de Gitano’s y los planes para celebrar estos 20 años. Los dejo, a continuación, con su testimonio.

Michel: “Gitano’s se fundó el 1ro de noviembre de 2004. Fui su creador, pero en los primeros meses lo dirigía solamente, no cantaba con ellos. Pertenecía, en ese entonces, al grupo Mayohuacán donde era cantante y también me dedicaba a hacer la publicidad de la agrupación en los medios. Comenzando 2005, Guedes desintegra Mayohuacán y es cuando decido incorporarme como cantante a Gitano’s. Han pasado estos 20 años casi de la nada. De haberme preguntado al principio si iba a durar tanto te hubiera dicho que no”.

Sandra: A Gitano’s los ha caracterizado el concepto escénico que han proyectado desde otras aristas y les da una identidad no solo sonora, también visual. ¿Puede hablarme un poco al respecto?

M: “Hay una cosa que es real y es que la música no solo se escucha, ahora también tiene que verse. He tratado de visualizar a Gitano’s estos años como si fuera una serie televisiva de Netflix, o de cualquier cadena de streaming. Cada año voy proyectando una imagen, voy moviéndome por colores y conceptos visuales diferentes, que van marcando una temporada. Mostrar estándares con imágenes distintas me ha ayudado muchísimo a que la gente, cuando nos ve, esté esperando algo nuevo de nosotros.

“Hace unos días meditaba sobre este tiempo y siento que, aunque hemos envejecido y todos tenemos una estética visual un poco más adulta, nos siguen viendo como un grupo juvenil, creo que es por la proyección escénica. Cuando Gitano’s nació, la imagen era más erótica, habíamos trabajado un concepto estético diferente. Nos costó miles de problemas que aceptaran nuestra imagen, porque querían que no fuera tan erótica en ese momento”.

S: Quisiera que me hablaras sobre los temas que interpreta Gitano’s

M: “Casi todos los temas los he compuesto yo, desde el primer disco Muchacha, el segundo Identidad, después Vodka con limón, hasta Canciones de bolsillo, que es el fonograma más reciente que tuvo Gitano’s, en cuanto a soporte físico. He compuesto también para muchísimos artistas. Hay temas que interpreto dentro de mis conciertos que nunca se grabaron ni se pusieron en la radio, o en la televisión. Hay otros que sí toman ese camino, porque quizás son merecedores de tener una vida un poquito más larga. También tenemos los covers, me gusta hacer un par de ellos dentro de nuestras presentaciones; pero remixarlos, no hacerlos como exactamente la gente los ha escuchado, eso también funciona mucho, sobre todo para los conciertos en vivo”.

S: Me gustaría adentrarme un poco en cómo es el proceso creativo de Michel Hernández

M: “Escribo lo que siento, si me gusta el tema y yo pienso que puede funcionar, entonces lo hago.Cuando compones quieres que cada tema sea un hit, o un éxito. Algunas veces llega a ser adictivoel querer un éxito, porque eso te genera fama, oportunidades y economía que, por supuesto son un remolino, un bumerán que se va arrastrando a partir de ahí. Trato de huirle a esas cosas, de componer la canción que me haga sentir bien, que me guste y me permita decir lo que siento. Por supuesto, durante 20 años algunos temas han sonado más que otros. Pero no siempre tiene que ver con la canción, sino como se trabaja la publicidad y el marketing, en el momento en que saley cómo funciona en el público”.

S: ¿Cuáles son las propuestas de Gitano’s para celebrar estos 20 años de fundados?

M: “Empezamos a finales de 2023 haciendo una gira, demanera independiente, en la que nos ha ayudado nuestro representante, Carlos Cabrera, que lleva casi 11 años trabajando conmigo. Este 2024 esperamos seguir de gira y estamos preparando algunos conciertos, principalmente uno grande en noviembre, para cerrar estos 20 años. Estoy tratando de lanzar un tema nuevo, un vídeo y hacer un DVD que incluya las épocas más significativas de la agrupación, donde no puede faltar Yo quiero vivir, este fue el que nos dio a conocer;Muchacha, A donde has ido tú, Vodka con limón y What’s up. En fin, no voy a dejar pasar por alto esos temas que la gente ha conocido de nosotros y de eso va esto que quiero hacer en el DVD, e incluir también los nuevos que queremos lanzar”.

S: Además de la música, ha incursionado dentro de la dirección de programas televisivos. ¿Volveremos, en este 2024, a ver alguna propuesta?

M: “El año pasado hice un programa de televisión que se llamó La fórmula. Salió en Cubavisión y en Cubavisión Internacional, en el Canal Clave y en el Canal Habana. Fue un programa de ocho capítulos. En esa primera temporada llevaba a un artista que era conocido y a otro que no lo era para debatir en qué consistía la fórmula del éxito en la industria musical. Al final se le regaló a uno de esos desconocidos un video clip. Tuvo mucha aceptación, aunque no contó con el horario que todos esperábamos que tuviera. Este año tengo el propósito hacer la segunda temporada, estoy trabajando para ello”.

S: Si mira en retrospectiva, ¿qué puede decirme de estos años?

M: “Puedo decir que han sido 20 años a todo motor. ‘¡A todo motor!’, repito, se han ido 20 años así, de la nada. Nos hemos presentado en Cuba entera y en países como Argentina, Venezuela, Italia, Panamá, Brasil y Colombia. Hace unos días miraba un par de fotos del principio y me dio una nostalgia tremenda, porque sabes que son tiempos que no regresan, se viven bonito en el recuerdo. Soy bendecido de poder hacer lo que me gusta, no siempre se logra. He tenido un trabajo con el que soñé de chico y lo disfruto”.

“Cuando empezamos esta historia, comenzamos a haciendo lo que nos gustaba. Después se volvió éxito y en los primeros momentos no estábamos preparados para eso. Creo, lamentablemente, que pude haber logrado muchas cosas más, pero trabajamos en un mundo a veces contra la corriente. Siento que dejamos escapar oportunidades. Pero el salir a la calle y que la gente nos reconociera, eso es lo que buscamos. Somos de la generación que está a la vuelta de la esquina, donde ganar dinero era importante, pero no lo primordial, que era hacer lo que queríamos y el reconocimiento de la gente. Soy feliz, te repito, hago lo que me gusta y amo lo que hago.

“Quiero agradecer a las personas que en estos 20 años nos han ayudado, que han sido muchos. Estoy contento con ellos y satisfecho con los que no lo hicieron, porque eso te hace ser más fuerte, sabes, te hace buscar salidas en ocasiones para demostrarte que lo puedes hacer. Nací en una calle que se llama Perseverancia, en Centro Habana y le digo a la gente que esa calle me ha marcado mi vida entera, porque si hay una palabra que nos ha acompañado todos estos años es perseverancia y estoy agradecido por eso.

“Quizás no he logrado lo que quise, aún, quizás lo logre mañana, pero si me paro y miro hacia atrás el camino de 20 años, conozco muchos colegas que se quedaron a la mitad. En dos décadas he visto como han surgido grupos que han logrado un éxito musical y de pronto se han ido de la nada. Sin embargo, nosotros hemos seguido marcando el paso a ritmo lento, que es tan importante como pegar un tema. Eso ha sido Gitano’s”.

Mi agradecimiento a Michel Hernández por estas palabras para los lectores. Augurándoles más éxitos en su carrera y en espera de todos los proyectos que se materializarán en este 2024. Si algo los ha caracterizado es su creatividad y la frescura de cada propuesta. Sin dudas, una agrupación que ha sabido marcar un camino diferente dentro del pentagrama de la música cubana y ha llegado a situarse entre sus protagonistas.

