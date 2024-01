Grazie, gracias,thanks… un ciao momentáneo a Lucía Altieri

“Yo no sé todavía que cosa me hizo enamorarme de Cuba, hubo dificultades desde el primer momento… tenía que hacerlo todo aquí, pero, aprendí y, era muy estimulante poderme desarrollar y enfrentar al público yo sola; aquí he encontrado una Lucía no creada por los medios”, afirmó la cantante y actriz italiana Lucía Altieri, radicada en Cuba hace ya 45 años, durante la presentación de su disco Thanks, rubricado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) y con el cual se despide artísticamente del escenario después de una bella carrera de seis décadas.

Desde los jardines de su casa – en presencia de amigos, directivos de la cultura y representantes de la Embajada de Italia en Cuba— con una nostalgia en el rostro, tal vez con lágrimas en su interior y que no quiso visibilizar, la artista, incansable promotora de la cultura cubano-italiana, dijo adiós al lunetario, pero, no a su patria adoptiva en la que encontró el amor en toda su extensión: filial, el del nido íntimo y el de un pueblo que la amará por siempre y al que le hizo llegar su trabajo como vocalista e incansable promotora de la cultura de ambas naciones.

“Quería retirarme poco a poco, convencerme a mí misma de eso”, confesó. Luego agregó: “yo quería ayudar a Cuba, hice mucho por ella, este pueblo me ha dado valor; tengo el orgullo de haber abierto la puerta de Italia a la cultura cubana, me sentía más realizada siendo promotora de la música cubana que siendo cantante”. A costa de esa labor altruista, relegó la presencia en los escenarios y su producción discográfica, pero, no lo siente, reveló que se enamoró de la cultura y del pueblo de este país, sobre todo, de la mujer cubana, “tan luchadora”, como expresó.

Recordó a dos grandes del pentagrama musical cubano que la ayudaron en sus inicios en Cuba: el músico, compositor y arreglista Enrique Jorrín y el pianista, compositor y también arreglista Adolfo Guzmán, “creían mucho en mí y me enseñaron muchas cosas”, declaró.

En palabras al disco la artista expresa: “El público es la corona de un artista, son ellos quienes al final deciden por tu carrera y, a él, debo todo lo que fui y lo que seré para siempre, gracias público mío, una y mil veces gracias por su inmenso apoyo, siempre les estaré agradecida”. Dedica especialmente este volumen a su hijo.

Thanks nace de una búsqueda casi arqueológica de todo lo que ha grabado Altieri en su vida, principalmente en su país natal. La idea nace del cantante René Luis Venero Martínez, conocido artísticamente como Laronte; sabemos que nadie mejor que él pudo haberlo concebido. Se gestó en medio de la Covid-19, tiempo que hizo cavilar al mundo. Descubrió Laronte, también productor del CD, que Lucía tenía las matrices originales de más de 200 grabaciones analógicas – algunas de ellas con temas originales y acompañamiento de importantes músicos—, ahora digitalizadas y remasterizadas.

Un total de nueve temas conforman este álbum, ocho en idioma italiano y uno en español –Uno entre mil, autoría de Roberto Fia y arreglos del propio Laronte—, este último interpretado a dúo por Lucía y Laronte. “Aquí van a encontrar una Lucía que nunca imaginamos, hay 6 discos más preparados”, dijo. Comentó que el título de la placa lo sugirió Altieri y que habrá otras sorpresas, “hay 10 canciones inéditas más con la voz actual de Lucía, grabadas hace dos años, la convencí para que grabara”, señaló.

Anterior a este nuevo fonograma, la vocalista regaló al público cubano y al mundo el cd La mulata callejera, acogido también con beneplácito por la EGREM y en el que destaca su labor de promoción cultural al “acentuar los lazos entre Cuba e Italia… ha hecho la música cubana propia y la ha construido en su quehacer musical, sobre todo con la finalidad de defender sus raíces italianas, pero, con la bandera cubana bien alto”, refirió la musicóloga Heidi González.

Fernando León Jacomino, viceministro de cultura, resaltó la valentía de Lucía en apostar por Cuba y en los momentos que lo hizo, además de su gestión cultural en nuestro país, “es lo que más me conmueve, una persona que lo tenía todo y viene para acá, eso tiene un valor extraordinario… sienta importante lo que hizo por este país y su música”, aseguró.

Mientras, Reinier Rodríguez, gerente general de la EGREM, le agradeció por este compendio importante de canciones que ven la luz con el sello editorial más antiguo del país, “la EGREM y Cuba le agradecen en este primer lanzamiento de 2024”, dijo. Heidi resumió el sentir de la casa disquera con esta producción y la figura de Lucía, a la cual agradecen por legitimar, poner la confianza y colocarlos como empresa en agente proactivo de la promoción de lo mejor de la música en Cuba, a pesar de los momentos convulsos que vive el país.

La realizadora audiovisual Lissette Vila, amiga incondicional de Lucía, le dedicó palabras de elogio, “Lucía es una ganadora olímpica saltando obstáculos… lo más importante ha sido su virtud, ha recorrido todo esto con decoro, honor y dignidad”, concluyó.